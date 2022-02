Canada: la police lance son intervention pour débloquer les rues d'Ottawa

La police canadienne a annoncé ce vendredi 18 février avoir lancé une opération d'envergure pour débloquer les rues d'Ottawa. La capitale fédérale est paralysée depuis bientôt trois semaines par des manifestants opposés aux mesures sanitaires.

Les policiers, qui se sont déployés en masse dans les rues de la capitale fédérale, ont commencé vendredi après 8 heures (13h TU) à procéder à des arrestations, selon l'AFP. Dans un tweet, la police conseillait de nouveau « aux manifestants de partir immédiatement » et leur demandait de rester « pacifiques ».

La police « tient à vous aviser qu'en vertu des lois provinciales et fédérales, vous vous exposez à de graves sanctions si vous ne cessez pas vos activités illégales et ne retirez pas immédiatement vos véhicules et vos biens de tous les sites de manifestations illégales » a-t-elle encore précisé.

.@OttawaPolice tient à vous aviser qu'en vertu des lois provinciales et fédérales, vous vous exposez à de graves sanctions si vous ne cessez pas vos activités illégales et ne retirez pas immédiatement vos véhicules et vos biens de tous les sites de manifestations illégales. — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 18, 2022

Jeudi dans la soirée, la police a déjà procédé aux premières arrestations en visant notamment les responsables du mouvement. Tamara Lich, une des organisatrices du convoi, a été interpellée par la police.

Fermeture de la chambre des Communes

La Chambre des communes du Canada est exceptionnellement fermée vendredi pour des raisons de sécurité. « La Chambre des communes devait reprendre le débat aujourd'hui sur l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Suivant les recommandations de la sécurité parlementaire, le président et les leaders à la Chambre de tous les partis ont convenu d'annuler la séance d'aujourd'hui », a indiqué Mark Holland, leader du gouvernement à la chambre des Communes.

(Avec AFP)

