Colombie: la police interrompt une audition d'Otoniel par crainte d'une «évasion imminente»

La police colombienne a interrompu jeudi une audition d'Otoniel, le plus puissant trafiquant de drogue du pays arrêté fin 2021, disant le soupçonner de préparer son évasion.

Selon un communiqué, la police a ordonné « ces dernières heures la suspension temporaire » de l'audition de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, devant la Commission de la vérité (JEP). Cette juridiction spéciale enquête sur le conflit armé en Colombie jusqu'à la signature d'un accord de paix en 2016. La police a pris cette décision car « de manière irresponsable, la description exacte du lieu de détention de cet individu a été rendue publique », a-t-elle justifié.

« Les sources humaines et les informations recueillies par les services de renseignement (...) ont mis en garde contre les plans du Clan del Golfo », groupe de narcotrafiquants dirigé par Otoniel, « pour tenter d'organiser son évasion », a expliqué la police.

L'homme est actuellement détenu à Bogota dans des locaux ultra-sécurisés de la police criminelle, où se déroulent ces auditions. Selon un communiqué de ses avocats, l'audition « a été brusquement interrompue par des membres des forces de sécurité ».

Inculpé par la justice américaine

Narcotrafiquant le plus recherché de Colombie, le chef du Clan del Golfo a été arrêté le 23 octobre dans le nord-ouest de la Colombie lors d'une opération militaire. Inculpé par la justice américaine en 2009, il fait l'objet de procédures d'extradition devant les tribunaux de New York et de Miami. Dans la foulée de son arrestation, cette extradition avait été annoncée comme rapide par les autorités colombiennes mais elle traîne depuis lors en longueur.

De la captura o negociación con alias "Otoniel" que lo saca de operaciones delincuenciales, y por ello hay que felicitar a quienes lo lograron, quedan interrogantes que van más allá de su entrega o captura. https://t.co/Tg1otZrFfL — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2021

Le baron de la drogue a déjà été entendu plusieurs fois par la JEP ; des auditions à huis clos au cours desquelles il a affirmé avoir organisé sa reddition, selon ses avocats. Cette version contredit la version officielle de son arrestation, présentée par les autorités comme le résultat d'une vaste opération militaire couronnée de succès. Otoniel aurait également affirmé, selon la presse colombienne, que l'armée continuerait à travailler en complicité avec des groupes paramilitaires d'extrême droite dans certaines régions du pays.

Le informamos a Colombia la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', máximo cabecilla del Clan del Golfo, uno de los criminales más buscados por la justicia a nivel nacional e internacional. pic.twitter.com/CHVJasS3Eo — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 23, 2021

Le sénateur de gauche et favori à la prochaine élection présidentielle Gustavo Petro a remis en question la version de la police : « Le gouvernement ne veut pas qu'Otoniel parle. Ce qu'ils ont fait (...) est un coup d'État. Un acte séditieux contre la vérité », a-t-il tweeté.

El gobierno no quiere que Otoniel hable. https://t.co/dEKk4Eoh6z — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 17, 2022

