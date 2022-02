Cuba: lourdes condamnations contre les manifestants de juillet 2021, la CIDH préoccupée

Cuba, La Havane, janvier 2022 : Zoila Rodríguez Marzo montre une photo de son fils Exeynt (C), de sa fille Katia (I) et du père de ses enfants Fredy Beirut (D), tous trois arrêtés lors des manifestations de juillet 2021.

Des peines de 20 ans de prison pour certains des condamnés. La Commission interaméricaine des droits de l'homme de l'OEA s'est déclarée jeudi « préoccupée » par la situation des droits de l'homme à Cuba. Des « sentences sévères », a réagi de son côté le gouvernement canadien. Les condamnés avaient participé aux manifestations historiques du 11 juillet 2021, les plus importantes depuis la révolution de 1959.

La situation des droits de l'homme à Cuba est « dramatique » a asséné le rapporteur de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) de l'OEA, dans un entretien à l'Agence France presse. La CIDH a manifesté sa « préoccupation » pour les centaines de personnes détenues et jugées pour avoir participé aux manifestations de juillet 2021. Le ministère canadien des Affaires étrangères a également réagi, condamnant « les sentences sévères que Cuba impose suite aux manifestations ».

Des Cubains ayant participé à ces manifestations ont été condamnés à des peines allant jusqu'à vingt ans de prison pour sédition. Au total, ce sont quelque 790 Cubains qui sont incarcérés et jugés, explique à l'AFP Stuardo Ralón de la CIDH. En vertu de la loi cubaine, ils risquent jusqu'à trente ans de prison. Une cinquantaine de détenus sont âgés de moins de 18 ans. Les personnes jugées sont poursuivies pour « sédition » : le régime criminalise un acte (manifester) dont le propos est de demander une ouverture démocratique, selon Stuardo Ralón.

Le 11 juillet 2021, des manifestations massives et inédites ont éclaté sur l'île communiste en réponse à une réforme monétaire, menée par le gouvernement, qui a entraîné une forte augmentation des prix des biens et services. Dans une cinquantaine de villes, de nombreux Cubains sont descendus dans la rue aux cris de « Nous avons faim ! » et « Liberté ! ».

Ces manifestations ont fait un mort et des dizaines de blessés, et 1.377 personnes ont été arrêtées selon l'ONG Cubalex.

La rédaction en espagnol de RFI a joint Sergio Osmin, avocat du collectif 11-J, qui s'occupe de 40 des accusés. « Ces processus judiciaires ont tout simplement été contraires aux normes internationales ; et toutes ces procédures pénales, ou en tous cas la majorité, ont été dans leurs phases préparatoires marqués par des abus physiques et psychologiques.

L’objectif de ces farces judiciaires a été tout simplement de criminaliser l’exercice du droit de manifestation, comme celui d’autres libertés fondamentales, de Cubains épuisés par le totalitarisme que le parti communiste a mis en place à Cuba. Ce que le régime de La Havane est en train de faire, c’est de criminaliser tous ceux qui ont manifesté le 11 juillet, avec pour clair objectif de se servir de ces sentences pour négocier les sanctions qui lui ont été imposées, principalement par les administrations successives des Etats-Unis. Ces personnes, qui ont été sanctionnées pénalement, vont servir de monnaie d’échange à ce régime pour négocier des conditions politiques, et les contraintes qui leur ont été imposées. »

