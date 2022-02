Près de 1 300 migrants latino-américains arrêtés au Mexique en 24 heures

Le Mexique sévit contre les migrants sans papiers qui traversent ce pays d'Amérique latine pour tenter de rejoindre les États-Unis. En 24 heures, près de 1 300 migrants ont été arrêtés par la police. C'est ce qu'ont annoncé les autorités du pays.

Publicité Lire la suite

La police est intervenue jeudi tout le long de la route migratoire qui mène de la frontière avec le Guatemala, au sud, jusqu'à la frontière avec les États-Unis au nord.

Les migrants arrêtés voyageaient cachés dans des camions, cachés aussi dans des réservoirs d'eau vides chargés sur des plateformes de pick-up. D'autres encore avaient pris place à bord de bus touristiques.

Parmi les personnes arrêtées se trouvaient plus de 700 hommes, 300 femmes et près de 200 mineurs, dont 165 étaient non accompagnés. Aucun de ces migrants n'a des papiers en règle lui permettant la traversée du Mexique.

La plupart d'entre eux sont originaires d'Amérique centrale : les Honduriens, Guatémaltèques et Salvadoriens fuient depuis plusieurs années la violence et la pauvreté. Mais plus de 300 migrants colombiens figurent également parmi les gens interpelés.

L'an dernier, près de deux millions de migrants avaient été arrêtés à la frontière mexicano-américaine. Mexico a depuis renforcé les contrôles.

Plusieurs milliers de migrants sont actuellement retenus à Tapachula, dans le sud du pays. Certains se sont cousu la bouche, d'autres ont entamé une grève de la faim. Ils réclament des laisser-passer humanitaires pour pouvoir rejoindre les États-Unis.

►Lire aussi : Les États-Unis suspendent les importations d'avocats mexicains

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne