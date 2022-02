Équateur: des terres indigènes menacées par les exploitations minières illégales

Les dirigeants indigènes de l’Amazonie équatorienne ont déclaré ce vendredi la province de Napo en « état d’urgence ». Ils demandent que la zone soit protégée des méfaits de l’activité minière illégale, notamment dans la région de la communauté de Yutzupina où le gouvernement mène depuis une semaine une opération de contrôle musclée contre les mineurs illégaux.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Les centaines de policiers et militaires déployés à Yutzupina ont découvert camouflés dans la forêt amazonienne plus d’une centaine de bulldozers et pelleteuses. Depuis des mois, ces engins ont transformé le petit fleuve de Jatunyacu en un paysage lunaire, fortement contaminé par le mercure et les produits chimiques utilisés par les chercheurs d’or. Un délit parmi beaucoup d’autres selon la ministre de l’Intérieur, Alexandra Vela.

« De la traite de personnes a été détectée dans les mines, notamment de migrants sans papiers ainsi que du blanchiment de narco-dollars et du travail d’enfants et d’adolescents », a-t-elle affirmé.

Présidente de la nationalité originaire Quijos, Lourdes Jipa exige que justice soit faite. « Il faut enquêter et trouver les responsables qui ont donné les permis d’exploitation », lance-t-elle. La présidente de la Fédération des Organisations Indigènes du Napo, Rocio Cerda n’est quant à elle pas optimiste. « C’est un cercle vicieux, car les autorités locales sont complices. Elles avertissent les mineurs illégaux des opérations minières illégales pour que les machines disparaissent », assure-t-elle.

Une crainte partagée par la présidente du parquet Diana Salazar. « Le système est perméable à la corruption. On sait que de nombreux fonctionnaires responsables du contrôle font partie des bandes criminelles », déplore-t-elle.

Si les opérations minières illégales sont pour l’heure stoppées à Yutzupino, elles se poursuivent 24/24h à quelques kilomètres, notamment à Santa Rosa, pour l’heure dans l’impunité la plus complète.

