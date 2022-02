États-Unis : des gardes nationaux postés à la frontière avec le Mexique créent leur syndicat

Une première au sein des gardes nationaux, les Nationals Gards aux Etats-Unis. Une partie d’entre eux postés, suivant les ordres du gouverneur du Texas, à la frontière avec le Mexique ont décidé de créer un syndicat. Ils sont près de 10 000 hommes et beaucoup de sentent inutiles, mal payés et maltraités.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Cela fait 12 mois qu’ils sont postés à la frontière. Ces réservistes de l’opération Lone Star ont dû quitter famille et travail, pour recevoir des payes moindres que prévues, pour une durée indéterminée. Au moins quatre d’entre eux se sont déjà suicidés. Les gardes nationaux qui témoignent ont requis l’anonymat comme le rapporte la radio publique texane, TPR.

« On est des pions dans un jeu politique. C’est vraiment désagréable. Au fond de moi, je sais bien que ça n’a aucun sens. C’est un énorme gaspillage d’argent, c’est une perte de temps et de ressources. »

Des gardes ont été forcé de rester en poste, alors que leur travail civil leur faisait gagner plus d’argent, mettant leur famille en danger financièrement. Alors qu’ils vivent dans des conditions déplorables et ne font rien la plupart du temps.

« La seule comparaison que je puisse faire, c’est la mission après l’ouragan Harvey en 2017 quand on dormait dans des gymnase d’école ou des locaux militaires sans électricité, mais au moins dans ce cas un ouragan de catégorie 4 venait de frapper la ville. »

Les missions longues sont normalement mandatées par les autorités fédérales, et non locales et longtemps en avance afin d’être préparées. Dans ce cas-là, c’est différent. Les gardes ont eu 72 heures pour se préparer et leur mission dure depuis des mois.

Le gouverneur texan est critiqué pour sa gestion de la crise, par ses opposants démocrates, mais aussi par des membres de son propre parti. « Tout cela arrive parce qu’on s’est précipité et c’est un échec, condamne Allen West, l’ancien chef des républicains au Texas. Cela a été décidé pour l’image médiatique, par opportunisme politique. »

Allen West compte bien battre Greg Abbott lors de la primaire républicaine pour le poste de gouverneur le 1er mars prochain.

