Montagne d'or en Guyane: le Conseil constitutionnel donne un coup de frein à l'exploitation

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi 18 février contraire à la Constitution française une partie de l'ancien code minier qui permettait de renouveler les concessions minières sans tenir compte des effets sur l'environnemental. Cela ouvre une voie de recours contre le projet controversé Montagne d'or, en Guyane.

Publicité Lire la suite

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État, saisi par l'association France nature environnement (FNE). L'association comptait sur une inconstitutionnalité pour essayer d'empêcher le projet controversé Montagne d'Or.

Pour mémoire, la Montagne d'Or est le plus grand projet d'extraction d'or primaire jamais proposé en France, porté par un consortium russo-canadien Nordgold-Orea mining. La future mine, de deux kilomètres et demi de diamètre, devrait être creusée à proximité de sites archéologiques amérindiens, et de la réserve biologique de Lucifer Dékou Dékou, riche en biodiversité.

► À écouter aussi : La Montagne d’or en Guyane, une mine de controverses

L'ancien code minier, dans sa version antérieure à la refonte du fait de la loi Climat du 22 août 2021, permettait que des concessions soient prolongées de droit lorsque les gisements sur lesquels elles portent étaient encore exploités.

Le Conseil constitutionnel a estimé que, concernant cette possibilité donnée aux compagnies minières, « le législateur a méconnu (...) les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement » selon lesquels « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », et « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

⚒️Mine: le code minier est censuré par le @Conseil_constit , qui considère que l'Etat doit pouvoir refuser un projet pour son impact environnemental.

🛑Cette décision peut légitimer le refus de l'Etat de renouveler les concessions #Montagnedor Thread @FNEasso pic.twitter.com/8bRHZbrgg1 — Guyane Nature Environnement (@GuyaneNatureEnv) February 18, 2022

Thread à lire pour tout comprendre des effets de la décision du @Conseil_constit, qui estime que l’ancien code minier est contraire à la Charte de l’environnement 👇 https://t.co/phcDTt9p1E — Les Amis de la Terre FR (@amisdelaterre) February 18, 2022

Cette décision du Conseil institutionnel s'applique aux dossiers en cours et ceux qui sont encore devant une juridiction, comme celui de la Montagne d'Or. Elle ne s'applique cependant pas aux dossiers définitivement jugés, pour ne pas être rétroactive.Le gouvernement, sous la pression des associations de défense de l'environnement , avait jugé ce projet « incompatible » avec ses objectifs en matière de transition écologique. A l'occasion du premier Conseil de défense écologique du 23 mai 2019, Emmanuel Macron s'était exprimé en faveur de l'arrêt de ce projet minier.

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne