Canada: à Québec, rassemblement festif pour la fin des restrictions liées au Covid-19

Un manifestant face aux forces de police à Québec le vendredi 18 février 2022. AP - Justin Tang

Après 23 jours d’occupation du centre-ville d’Ottawa au Canada par les routiers et leurs sympathisants, les policiers contrôlent désormais l’avenue qui longe le Parlement canadien. Pendant ce temps, un rassemblement festif a lieu dans la ville de Québec ce samedi et ce dimanche pour réclamer un retour à la normale et la fin de toutes les restrictions provoquées par le Covid-19.