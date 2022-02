Crise des opioïdes aux États-Unis: six milliards de dollars pour arrêter les poursuites

L'OxyContin et d'autres opiacés contre la douleur ont été surprescrits par le milieu médical américain pendant des années, entraînant une dépendance croissante.

Aux États-Unis, la famille Sackler est prête à payer six milliards de dollars pour mettre fin à ses problèmes judiciaires. Propriétaire des laboratoires Purdue Pharma, elle est accusée d’avoir contribué à la crise des opiacés dans le pays.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Jusqu’ici, une grande majorité de plaignants approuvent cette nouvelle offre, selon la juge qui s’occupe de l’affaire. Une offre qui augmente d’un milliard de dollars la précédente proposition de la famille Sackler.

Propriétaire des laboratoires pharmaceutiques Purdue Pharma, les membres de cette famille millionnaire font face à des milliers de plaintes déposées, entre autres, par huit États américains et la capitale Washington. Ces plaignants veulent que la responsabilité des Sackler dans la crise sanitaire liée aux opiacés soit officiellement reconnue.

La famille Sackler se dit donc prête à payer jusqu’à six milliards de dollars. Des dommages et intérêts aux familles de victimes, aux survivants, mais aussi des fonds pour la lutte contre la dépendance aux opioïdes.

Cette nouvelle proposition reprend la même condition que la précédente, si l’accord est signé, il protégerait les membres de la famille Sackler de toutes futures poursuites au civil. Un élément qui avait fait polémique la dernière fois.

Il faut savoir que la crise des opiacés -notamment des anti-douleurs hautement addictifs- a fait plus de 500 000 morts aux États-Unis en vingt ans. Et elle continue à faire des victimes. En 2020, plus de 93 000 personnes sont mortes d’overdose. Un seuil jamais atteint auparavant.

