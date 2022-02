À la Une: décision historique sur l’IVG en Colombie

Publicité Lire la suite

Des bandanas, des ballons et des parapluies verts agités devant la Cour constitutionnelle de Bogota lundi. Ils s’affichent Une d’El Heraldo, qui revient sur la décision de la Cour de dépénaliser l'avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse, pour n'importe quel motif. Les femmes qui avaient recours à l'IVG jusqu'ici étaient passibles d'une peine de 16 à 54 mois de prison, sauf en cas de viol, de mise en danger de la mère ou de malformation du fœtus. « Le crime d'avortement a été supprimé du code pénal », précise le journal.

Cette décision, qualifiée d'historique par l'ensemble de la presse, a suscité de nombreuses réactions des deux camps qui s'opposaient dans la rue depuis plusieurs mois. Dans une vidéo diffusée sur Twitter et partagée par El Heraldo, la sénatrice Angélica Lozano célèbre cette décision, qui d'après elle « sauvera la vie de centaines de femmes, notamment des plus pauvres, contraintes de subir des avortements clandestins ».

Une société encore très divisée sur la question de l’IVG

Au contraire, ce lundi 21 février était « un jour de deuil », pour la sénatrice, María del Rosario Guerra. Elle soutient que « la société colombienne n'y gagne pas ». Pour elle, « c'est un recul du droit fondamental du respect de la vie et (…) cela affecte la dignité même des femmes ». L’élue regrette que le peuple colombien n'ait pas été consulté par référendum.

La société colombienne reste divisée sur la question comme le montre aussi ce face à face entre deux autres élues du Congrès, à la Une de Semana. C’est d’ailleurs au Congrès que se tiendra la prochaine bataille, soutient le média colombien. Les groupes pro-vie entendent se tourner « vers d'autres instances pour faire annuler la décision » ou faire en sorte qu'elle « ne puisse être appliquée ». Avec cette décision historique, ajoute le journal conservateur El Tiempo, « la Colombie rejoint l'Argentine, où l'avortement est légal jusqu'à 14 semaines, et quatre États du Mexique où il a également été dépénalisé » jusqu'à 12 semaines.

Pérou : l’ancien président Ollanta Humala devant la justice

C'est une première au Pérou : un ancien dirigeant doit répondre à des accusations de corruption dans l’affaire Odebrecht, qui a éclaboussé de nombreux dirigeants latino-américains. Quatre anciens chefs de l'État sont poursuivis : l'ancien président Ollanta Humala et la première dame Nadine Heredia sont les premiers appelés à la barre. Le couple est poursuivi « pour le financement illicite présumé des campagnes de 2006 et 2011 », précise La Republica, « avec des fonds provenant du Venezuela et du Brésil ». Le procès, qui s’est ouvert lundi, se poursuit ce mardi avec l'intervention du ministère public. Les audiences, retransmises à la télévision, sont prévues jusqu’au 25 mars. « L'accusation a requis 20 ans de prison pour l'ancien président et 26 ans et demi » pour sa femme.

Mais c'est un autre président, l'actuel, Pedro Castillo, qui fait la une de l'ensemble de la presse péruvienne ce mardi. Il est empêtré dans ses « contradictions », titre El Comercio, au sujet de ses liens présumés avec la lobbyiste Karelim López, suspectée d'avoir monnayé l'attribution d'un appel d'offre. Pedro Castillo est surtout épinglé par la presse pour son rapport aux médias et le ton des réponses apportées aux questions des journalistes. « Cette presse est une blague », a-t-il lancé par exemple lundi à un journaliste qui l'interrogeait sur cette affaire. « La Fédération des journalistes péruviens a demandé au président et à son gouvernement de cesser toute attaque contre la presse et la liberté d'expression », nous informe La Republica. L'Association des journalistes de Lima exige des excuses publiques. El Comercio rappelle que depuis le début de son mandat les relations entre Pedro Castillo et la presse sont compliquées, mais qu’un nouveau palier a été franchi.

Chili : après 152 ans dans un musée, un moaï rentre à l’île de Pâques

Pour finir, un mot de cette statue moaï, empaquetée avec soin, qui s’affiche en une de la presse chilienne. « Les ultimes préparatifs », titre El Mercurio, avant la restitution du Moaï Tau à l'île de Pâques après « 152 ans d'absence ». Cette sculpture rupestre en basalte est « la plus ancienne incarnation ancestrale de l'île ». Cette restitution est le fruit de longues négociations entre les autorités chiliennes et les Rapa Nui. La statue avait quitté l’île en 1870 sur ordre du ministre de la Marine de l’époque, Francisco Echaurren, « connu pour être le premier Chilien à avoir accompli l'exploit du tour du monde à la voile », explique El Mostrador. Son souhait : enrichir les collections du Musée national d'histoire naturelle. Pas simple de déplacer cette statue, précise le journal chilien : avec son socle en béton, la pièce fait plus d'une tonne ! L'emballage pour sa protection lors du transport pèse à lui seul près de 200 kilos. Rien que pour faire descendre le moaï du premier étage du musée, il a fallu construire « une structure de deux tours métalliques et un rail ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne