Au Brésil, neuf géants miniers s’attaquent aux terres indigènes

Le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est toujours montré favorable à l'exploitation minière et agricole des terres indigènes.

Un rapport d’ONG publié ce mardi détaille que ces grands groupes ont présenté au gouvernement brésilien des demandes de permis d’exploration minières dans ces territoires autochtones où il est pourtant toujours interdit de lancer ces activités.

Le président brésilien Jair Bolsonaro s’est toujours montré favorable à l’exploitation minière et agricole des terres autochtones. Il a d'ailleurs signé au début du mois un projet de loi visant à mettre fin à l’interdiction d’exploiter ces terres.

Les conglomérats miniers se mettent donc en ordre de marche pour étendre leurs activités au Brésil. Neuf d’entre eux ont déposé des demandes de permis, selon un rapport de l’ONG Amazon Watch.

Parmi ces grands groupes figurent le britannique Anglo American, le canadien Belo Sun ou encore le brésilien Vale qui pour leurs projets seraient financés par des banques internationales et des fonds d’investissement. Le Crédit Agricole, cité dans le rapport et désigné comme principal bailleur de fonds, avec 698 millions de dollars en prêts et garanties, réfute ces accusations. La banque française assure ne financer aucun projet de mine en Amazonie.

La vie des peuples des forêts menacée

« Les dommages environnementaux et les menaces contre la vie des peuples des forêts par les activités minières sont brutaux et n'ont fait qu'empirer sous l'administration de Bolsonaro », a déclaré Ana Paula Vargas, directrice du programme Brésil d'Amazon Watch.

Les tribus autochtones condamnent ces agissements assurant ne jamais avoir été consultées. Elles dénoncent la déforestation liée à l'exploitation minière en Amazonie qui aurait augmenté de 62% par rapport à 2018, année de l’élection du président Bolsonaro.

