Premier procès d'un ex-président péruvien dans le cadre du scandale Odebrecht

Avec sa femme, Nadine Heredia, Ollanta Humala est le premier ex-président péruvien à être jugé pour corruption dans le cadre du scandale connu comme « Lava Jato » de paiements de pots-de-vin par la compagnie brésilienne Odebrecht. Il est accusé d’avoir dissimulé l’origine du financement de deux de ses campagnes électorales.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Après six ans d’enquête, c’est de façon virtuelle, pandémie oblige, que le procès a débuté lundi 21 février. Après le rejet d’une demande de report présentée par les avocats des accusés, le parquet entend prouver, ce mardi 22 février au matin, que les campagnes électorales de 2006 et 2011 d’Ollanta Humala ont été financées en partie - respectivement - par le gouvernement vénézuélien d’Hugo Chavez et la compagnie Odebrecht. Son témoin vedette est Jorge Barata, ex-superintendant d’Odebrecht au Pérou, qui affirme avoir versé trois millions de dollars à la campagne d’Ollanta Humala.

À l’issue de son réquisitoire de ce mardi, le parquet a l’intention de demander 20 ans de prison contre l’ancien président et 26 ans contre sa femme Nadine Heredia. Il a également demandé la dissolution du Parti nationaliste péruvien, fondé par Ollanta Humala. Neuf autres personnes sont également sur le banc des accusés, dont le frère et la mère de l’ex-première dame. Nadine Heredia est accusée d’avoir camouflé les apports illégaux d’Odebrecht en achetant des biens immobiliers en complicité avec sa famille.

Des millions d'euros de pots-de-vin pour la classe politique péruvienne

L'ancien président et son épouse ont déjà passé neuf mois en détention préventive entre 2017 et 2018. En 2021, Ollanta Humala s'est présenté une nouvelle fois à la présidentielle, mais n'a recueilli que 1,3% des voix.

En 2016, la compagnie brésilienne Odebrecht a admis avoir payé des millions d'euros de pots-de-vin à la classe politique de pratiquement tous les pays d’Amérique Latine, dont quatre ex-présidents du Pérou, en échange de contrats publics qui étaient alors facturés à des prix supérieurs à la normale.

