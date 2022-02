À la Une: les sanctions de Joe Biden contre la Russie, efficaces ou pas?

Publicité Lire la suite

Les sanctions annoncées par le président américain Joe Biden sont évidemment très commentées dans la presse. Le Washington Post salue la décision du président américain. Les sanctions sont une réponse adéquate à la Russie qui resserre son étau sur l’Ukraine. La question maintenant est de savoir si les sanctions seront efficaces ou pas. Le New York Times en doute. Le président russe a rendu son pays plus autonome d’un point de vue économique et financier, estime le journal. C’est pour cela que les sanctions n’auront peut-être pas l’effet désiré et ne pourront probablement pas dissuader Vladimir Poutine de poursuivre ses plans militaires en Ukraine.

La dépénalisation de l’avortement en Amérique latine : l’exemple de la Colombie

La légalisation de l’avortement jusqu’à la 24e semaine de grossesse en Colombie, décidée par la Cour constitutionnelle lundi dernier, suscite des réactions dans d’autres pays d’Amérique latine. Par exemple au Brésil, où l’avortement est interdit, sauf en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Selon la Folha de Sao Paulo, les chances d’une libéralisation de l’avortement sont très minimes. C’est lié essentiellement à la majorité conservatrice du Congrès qui bloque toute tentative de dépénaliser l’IVG.

Au contraire, certains députés souhaitent durcir la législation actuelle, en interdisant par exemple l’avortement même en cas de viol. Folha de Sao Paulo rappelle que ces parlementaires sont proches de l’Église évangélique qui tout comme l’Église catholique refuse catégoriquement que l’actuelle loi sur l’avortement, qui date de 1940, soit modifiée.

Lula veut se rapprocher des évangéliques

L’influence des Églises pentecôtistes se fait aussi sentir dans la campagne présidentielle au Brésil avec le très probable candidat Lula qui cherche à se rapprocher des électeurs évangéliques. Et dans cet objectif, le Parti des travailleurs a fait appel à un pasteur, un certain Paulo Marcelo Schallenberger dont la mission est d’expliquer aux fidèles que le PT n’est pas l’incarnation de « l’anti-Christ ».

Dans les milieux évangéliques brésiliens, poursuit Folha de Sao Paulo, la gauche est souvent critiquée pour ses positions jugées trop progressistes. D’où cette opération de séduction qui doit entre autres rappeler aux fidèles protestants que c’était sous la présidence de Lula, dans les années 2000, que l’Église évangélique s’est répandue au Brésil.

Expulsions record d’Haïtiens sous l’administration Biden

C’est un chiffre pour le moins surprenant : l’administration Biden a déjà expulsé plus de 20 000 migrants haïtiens, soit autant que les administrations précédentes en 20 ans. C’est la Une du Nouvelliste qui consacre aussi son éditorial à ce sujet. Les données proviennent d’une ONG américaine, le Quixote Center.

Selon le journal haïtien, le président Joe Biden a donc battu « tous les records d’expulsion », sans parler du fait qu’environ 8 000 Haïtiens supplémentaires se sont « portés volontaires » pour retourner au Mexique en septembre de l’année dernière, selon le gouvernement américain. « Aucun politicien haïtien n’a pris position sur la manière dont se passe les expulsions », écrit Le Nouvelliste qui estime qu’un mur « sépare nos politiciens de ce problème avec un ami puissant ».

Le quartier de Martissant, où « l’horreur se normalise »

Un autre grand problème en Haïti, l’insécurité, fait la Une de l’agence Alterpresse. L’ONG haïtienne Action internationale pour les droits humains se dit très préoccupée par la hausse de la criminalité, notamment les enlèvements, dans le pays. Dans un rapport cité par Alterpresse, l’organisation estime que plus de 900 personnes ont été enlevées l’année dernière.

Une pratique courante notamment à Martissant, un quartier de Port-au-Prince toujours contrôlé par des gangs armés. Le Nouvelliste publie un reportage sur cette zone où « l’horreur se normalise », comme l’écrit le journal. Le Premier ministre Ariel Henry avait promis de reprendre le contrôle de Martissant, une promesse pas encore réalisée, note Le Nouvelliste. Le gouvernement n’a pas non plus dégagé la route qui traverse le quartier, et qui relie la capitale aux régions du Grand Sud. Du coup, le banditisme y est encore très présent. Selon un chauffeur routier, ou bien il faut payer pour le passage ou bien on se fait enlever.

