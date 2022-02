Argentine: la province de Corrientes ravagée par de gigantesques incendies

L’Argentine est en proie à de gigantesques incendies, dans la province de Corrientes, dans le nord-est du pays, plus de 800 000 hectares sont partis en fumée depuis la mi-janvier. Aucun mort n’est à déplorer, mais les feux ont déjà entraîné de lourdes pertes pour le secteur agricole et d’importants dégâts environnementaux.

Avec notre correspondant à Buenos Aires,

La situation est assez catastrophique dans la province de Corrientes. Plus de 800 000 hectares ont brûlé, c’est plus d’un dixième du territoire de la province de Corrientes qui est parti en fumée en à peine plus d’un mois. Les feux consument 30 000 hectares par jour, et progressent d’autant plus rapidement que la région traverse depuis de longs mois une période de sécheresse intense.

Des familles ont dû être évacuées en urgence à cause de l’avancée des flammes dans le nord de la province notamment, à côté de la frontière avec le Paraguay. Les incendies ont également affecté de nombreuses cultures de riz, d’herbe à maté et des pâturages, entraînant plus de 215 millions d’euros de pertes pour les agriculteurs de la région.

L’autre inquiétude concerne les dégâts environnementaux, notamment dans le parc national d’Iberà, où les feux ont déjà ravagé plus de la moitié des zones humides connues pour la richesse de leur biodiversité. Plus de 30 000 hectares de forêts indigènes ont également brûlé.

Le dispositif mis en place pour lutter contre l’incendie

La province de Corrientes a été déclarée zone de catastrophe environnementale et plus de 2500 personnes se relaient jour et nuit pour tenter de contenir la dizaine de foyers toujours actifs, avec le soutien de dix avions bombardiers d’eau et de cinq hélicoptères. Dix provinces argentines ont envoyé des pompiers en renfort, et des volontaires boliviens et brésiliens sont également sur place. Tous espèrent que les pluies prévues pour ce jeudi permettront de stopper la progression des flammes.

Critiqué pour sa réaction tardive, le gouvernement argentin affirme dépenser l’équivalent d’un 1,5 million d’euros chaque jour pour lutter contre les feux, et a déjà annoncé une aide de 500 000 millions de pesos, environ 400 000 euros, pour les agriculteurs affectés par les incendies.

La situation a également déclenché un vaste mouvement de solidarité au sein de la population. Samedi soir, Santiago Maratea, un influenceur de 29 ans suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, a lancé un appel au don auprès de ses abonnés, 48 heures plus tard, plus de 173 millions de pesos, soit près d’1,5 million d'euros avaient été récoltés.

Les possibles causes de l’incendie

La justice étudie actuellement 70 plaintes, mais la pratique des brûlis est pointée du doigt. Il s’agit de feux allumés volontairement pour renouveler les pâturages, et qui se seraient propagés de manière incontrôlée à cause de la sécheresse qui touche la région.

Pour ce qui est des causes indirectes, les défenseurs de l’environnement dénoncent le rôle de la déforestation dans le nord-est argentin, combiné avec le nouveau régime de précipitation dû au changement climatique.

