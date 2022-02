À la Une: l’invasion en Ukraine, «le délire d’un despote»

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Le début de l’offensive russe en Ukraine fait bien évidemment la Une de la presse du continent américain. « L’Ukraine se réveille sous les bombes », titre le journal brésilien O Globo. Pour le quotidien argentin El Dia, « La guerre a commencé ». Avec des conséquences au niveau mondial, ajoute le journal : « Les bourses internationales plongent et le prix du pétrole augmente ». Pour le site de la chaîne vénézuélienne Telesur, proche du gouvernement de Nicolas Maduro, il ne s’agit pas d’une guerre. « Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire spéciale pour défendre le Donbass », titre Telesur, en s’alignant sur la position officielle de Moscou.

Autre conséquence de l’offensive russe, soulignée par le Wall Street Journal, c’est que l’Alliance atlantique, en perte de vitesse après la fin de la guerre froide, a retrouvé un nouveau souffle, une nouvelle unité face à l’attaque de Moscou. Selon le New York Times, il n’y a aucune justification pour l’invasion. Il n’agit ni de l’Otan ni de la sécurité de la Russie : l’attaque est résultat d’une conception xénophobe et impériale selon laquelle l’Ukraine n’est qu’un appendice de la Russie.

Le New York Times salue la décision du président Biden ne pas avoir dévoilé tout l’arsenal des sanctions économiques. Les États-Unis et leurs alliés doivent garder encore quelques « carottes et bâtons » pour plus tard, même s’il en reste très peu. En tout cas, conclut le New York Times, les conséquences de l’agression russe seront catastrophiques pour l’Ukraine et douloureuse pour l’Occident. Elles coûteront cher à la Russie en vies humaines et en retard de développement. De tout cela, monsieur Poutine porte l’entière responsabilité.

Poutine adulé par une partie des conservateurs américains

Le président russe qui peut toutefois compter sur la solidarité de Donald Trump et de ses proches, rappelle le Boston Globe. « Ici, dans un pays censé être un phare de la démocratie, il y a des membres d’un parti politique qui soutiennent, voire adulent, un dictateur meurtrier. » Sans parler des suprématistes blancs, poursuit le Boston Globe. Pour ces derniers, la Russie de Vladimir Poutine, où l’homogénéité blanche et chrétienne est valorisée, est un modèle à suivre. Le journal cite des membres du Ku Klux Klan qui considèrent la Russie comme « la clé pour la survie des Blancs ».

Jusqu’où ira Vladimir Poutine, se demande l’éditorialiste du journal La Presse. Selon le quotidien canadien, « on est peut-être en train d’assister à l’invasion la plus importante sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est effroyable », écrit La Presse qualifiant l’invasion russe de « délire d’un despote ». Et le journal de poursuivre : « Est-il encore possible d’éviter une guerre sanglante qui, d’un bout à l’autre de l’Ukraine, pourrait se solder par des dizaines de milliers de victimes et des millions de réfugiés. Est-il encore possible de faire entendre raison à Vladimir Poutine ? », se demande La Presse pour conclure : « Il est permis d’essayer, mais en ces heures sombres, il est surtout, hélas, permis d’en douter. »

