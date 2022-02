Haïti: un journaliste tué en marge d’une manifestation ouvrière

En Haïti, la presse est à nouveau en deuil. Début janvier, deux journalistes haïtiens avaient été assassinés par un gang de la capitale. Hier mercredi, un journaliste haïtien a été tué alors qu’il couvrait une manifestation ouvrière qui a rassemblé des milliers de personnes à Port-au-Prince. Des témoins accusent des policiers d'être auteurs des tirs.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Maxihen Lazzare était photojournaliste pour le média « Roi des Infos ». Alors qu’une rafale de tirs a résonné sur la grande avenue où se tenait la manifestation ouvrière, il a été mortellement touché et deux autres professionnels des médias ont été blessés par balle.

Des témoins accusent des agents de police d’être à l’origine des tirs, réalisés depuis un véhicule qui circulaient apparemment sans plaque d’immatriculation. Jacques Sampeur est le président de l’association nationale des médias haïtiens et il déplore cette nouvelle attaque contre la presse.

« Nous sommes en face du flou très grave, très dangereux puisque des fois on est victime du banditisme comme tout le monde, et des fois aussi, la presse est victime de l'armée régulière, de la police régulière. Nous sommes pratiquement à bout de souffle. Nous condamnons tous les jours. Il y a les dérapages policiers, on a l'impression qu'on ne respecte plus la presse et ça, c'est dangereux et c'est déplorable. »

Face aux accusations de certains témoins, la police a annoncé qu’une enquête avait été ouverte auprès de l’inspection générale de la PNH, en plus de celle ouverte par la police judiciaire.

