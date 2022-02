Guerre en Ukraine: réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur une résolution condamnant Moscou

Ce projet de résolution présentée au vote ce vendredi 25 février nomme en toutes lettres la Fédération de Russie et condamne clairement l’agression russe envers l’Ukraine. © AP - Mary Altaffer

À New York, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira, ce vendredi 25 février au soir, à propos de la guerre lancée par Moscou contre l’Ukraine et une résolution devrait être présentée au vote. C’est un texte qui condamne fermement l’invasion de l’Ukraine et qui demande aux Russes de rapatrier ses troupes.