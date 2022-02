Meurtre de George Floyd: trois policiers restés passifs reconnus coupables

Getty Images via AFP - SCOTT OLSON

La mort de George Floyd, filmée et mise en ligne, avait déclenché d'immenses manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous les États-Unis et au-delà, à l'été 2020.

Les trois policiers restés passifs lors du meurtre de George Floyd ont été déclarés coupables par un tribunal fédéral. Ils ont été déclarés coupables de ne pas être intervenus pour porter assistance à l’Afro-Américain qui étouffait sous le genou du policier blanc Derek Chauvin.

Avec ce verdict, les trois policiers de 26, 38 et 28 ans n’ont pas été condamnés pour ce qu’ils ont fait, mais pour ce qu’ils n’ont pas fait. Alors qu’il agonisait sous leurs yeux, ces agents n’ont pas porté secours à George Floyd, dont la mort, filmée et mise en ligne, avait déclenché d'immenses manifestations aux États-Unis et dans le monde.

L’Afro-Américain montrait des signes clairs de détresse sous le genou de Dereck Chauvin, leur supérieur, déjà condamné pour meurtre en juin et qui plaidait coupable dans ce dossier. Thomas Lane lui tenait les jambes, Alexander Kueng était sur son dos et Tou Thao maintenait les badauds choqués à distance. La défense a tenté en vain de plaider le manque d’expérience des deux plus jeunes déployés sur le terrain depuis quelques jours à peine.

Un prochain jugement dans l'État du Minnesota

« Ils avaient la possibilité, l’autorité, l’occasion et les moyens d’intervenir », a martelé la procureure, « ils savaient qu’ils faisaient quelque chose de mal, mais ils l’ont fait quand même. »

Les trois policiers connaîtront leur peine dans quelques semaines, mais ils n’en ont pas fini avec la justice. Tous trois seront aussi jugés pour complicité de meurtre en juin par l’État du Minnesota alors que Derek Chauvin a déjà été reconnu coupable en juin de meurtre et condamné à 22 ans et demi de prison.

