Argentine: l’artiste Antonio Seguí s’est éteint à l’âge de 88 ans

L'artiste argentin Antonio Seguí est décédé ce samedi 26 février à Buenos Aires à l'âge de 88 ans, des complications d'une opération de la hanche, rapporte le journal La Nación, citant des proches de sa famille. Il vivait à Paris depuis 1963.

« Je dis au revoir à Antonio Seguí avec le même amour et la même affection que, tant à Paris qu'à Buenos Aires, nous avons toujours eus. Un peintre et un collègue de ma génération, dont le travail a toujours mérité mon respect et ma considération », a tweeté le peintre Luis Felipe Noé. De nombreux artistes, musées et personnalités culturelles qui ont exprimé leurs condoléances.

Créateur des mythiques petits hommes à chapeau qui peuplent son œuvre satirique, Antonio Seguí est l'auteur d'une œuvre figurative prolifique de peintures, estampes, lithographies et gravures qui illustrent une vision ironique de la société, pleine de nostalgie et de poésie.

« Avec l'art, on peut dire les choses facilement »

Né le 11 janvier 1934 à Villa Allende, il a réalisé 200 expositions tout au long de sa carrière. En France, il a été nommé Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres et membre de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres de France.

Bien qu'il ait vécu en France depuis 1963, Seguí n'a cessé de retourner en Argentine, sauf pendant les années de la dictature (1976-1983), où les militaires lui ont même refusé le renouvellement de son passeport. « Avec l'art, on peut dire les choses facilement, c'est la seule façon de se battre sérieusement », a-t-il déclaré.

Ses sculptures monumentales de la série La Familia urbana étaient des repères urbains à Cordoue, tandis que d'autres œuvres similaires sont situées dans des espaces publics en Colombie, en France, en Italie, en Belgique, au Portugal et au Maroc.

« Je ne sais pas quoi faire d'autre que travailler », a déclaré Antonio Seguí à l'AFP dans un entretien à Paris, lorsqu'en 2019, à l'âge de 85 ans, il présentait une exposition d'une cinquantaine de ses œuvres à la Bibliothèque nationale de France (BNF), à qui il venait de faire don d'un demi-millier d’œuvres, parmi lesquelles des estampes, des portfolios et des livres illustrés.

