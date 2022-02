États-Unis: à la grande messe des conservateurs, Trump critique Biden sur la crise en Ukraine

En meeting en Floride samedi soir, pour la grand-messe annuelle des conservateurs américains à Orlando, Donald Trump a vivement critiqué la gestion de la crise ukrainienne par son successeur Joe Biden. Selon Donald Trump, la guerre n’aurait pas eu lieu s’il avait été président.

Avec notre envoyé spécial à Orlando, David Thomson

Acclamé en rockstar dans un hôtel d’Orlando, Donald Trump l’assure tout net, s’il était au pouvoir jamais Poutine n’aurait osé attaquer l’Ukraine. Le 45e président des États-Unis va jusqu’à faire un lien entre l’invasion russe et son obsession des fraudes électorales, jamais prouvées de la présidentielle américaine.

« L’attaque russe contre l’Ukraine est épouvantable. C’est un outrage et une atrocité que l’on n’aurait jamais dû laisser se produire. Mais tout le monde comprend que ce désastre horrifique ne se serait pas produit si notre élection n’avait pas été truquée et si j’étais le président. C'est très simple. Ça ne serait pas arrivé ! Sous Bush, la Russie a envahi la Géorgie. Sous Obama, la Russie s’est emparée de la Crimée. Sous Biden, la Russie a envahi l’Ukraine. Je suis le seul président du 21e siècle qui n’a jamais vu la Russie envahir un autre pays sous son mandat. »

Trump vante le respect mutuel avec Vladimir Poutine

Et Donald Trump de vanter sa relation faite de virilité et de respect mutuel avec le dictateur russe. « Je m’entendais bien avec Poutine, assure-t-il, il me comprenait, il savait que je ne jouais pas. » Mais avec Biden, dit Trump, le respect du Kremlin aurait disparu: « Poutine se joue de Biden comme s’il jouait du tambour. C’est triste à voir, surtout quand on aime son pays. »

Et à la veille de l’invasion, Trump avait choqué aux États-Unis en saluant le « génie » de Poutine en Ukraine. Oui, Poutine est intelligent, tente-t-il aujourd'hui de clarifier, mais le problème dit Trump, c’est surtout la bêtise des dirigeants occidentaux.

