À la Une: le sort des Équatoriens en Ukraine

Un homme frappe sur les grilles du ministère des Affaires étrangères à Quito. Il demande de l’aide pour son fils, aujourd'hui réfugié en Roumanie après avoir fui le conflit en Ukraine. C’est la photo qu’a choisi El Universo, qui parle des « cris de désespoir qui résonnent au siège du ministère des Affaires étrangères » : « nous voulons de l’action, pas des mots », ont insisté les manifestants qui ont été reçus.

« Entre 400 et 500 Équatoriens sont toujours en Ukraine », et le vice-ministre de la Mobilité humaine, Luis Vayas, « est à la frontière avec la Pologne pour les aider » précise le journal. Depuis ce dimanche précise El Comercio, « les compatriotes avancent aussi vers la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie ».

Au pays, plusieurs associations ont lancé des campagnes pour récolter des fonds, afin de les aider à sortir d'Ukraine. Plus largement, El Mercurio annonce que la Communauté des États latino-américains et caribéens « coordonne un réseau d’aide consulaire régionale » pour évacuer ses concitoyens.

Un Brésil « neutre »

« Le Brésil doit rester neutre » dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine : c’est ce qu’a dit le président Bolsonaro dimanche, rapporte O Globo, pendant que, précise le journal, l’ambassadeur du Brésil à l’ONU critiquait « les sanctions et les livraisons d’armes des Américains et des Européens à l’Ukraine ».

Il y a deux semaines, rappelle un éditorialiste d’O Globo, Jair Bolsonaro avait rencontré le président Poutine en Russie, et affirmé que le Brésil était « solidaire » de Moscou – une phrase qui, déjà, estime Fernando Gabeira, « n’exprimait pas un consensus national ». Aujourd'hui, « la Russie a rompu avec le fondement de la politique étrangère » du Brésil : « la recherche de la paix et la résolution pacifique des conflits ». L’éditorialiste appelle donc à « une réunion d’urgence du Congrès pour discuter de la crise ukrainienne au Brésil. La question dépasse le cadre d’un gouvernement hésitant ».

Le Canada prend des mesures

25 millions de dollars d’équipements militaires vont être envoyés à l’Ukraine, annonce La Presse. Le pays a fermé son espace aérien à la Russie, rapporte The Toronto Star. The Globe and Mail explique que le gouvernement explore « toutes les options » pour empêcher la télévision d'État Russia Today d’émettre dans le pays...

Le National Post rappelle que dans la province du Saskatchewan, un habitant sur 10 aurait des ascendants ukrainiens, et estime qu’ « il est temps pour les Canadiens de rembourser leur dette envers l’Ukraine, qui a donné au Canada des gens honnêtes, travailleurs, qui ont rendu ce pays meilleur ». Et puis selon le journal « ce combat n’a jamais été uniquement celui de l’Ukraine : le nord du Canada est vulnérable à la Russie ».

Ce dimanche, des manifestations contre la guerre étaient organisées à Montréal et Toronto, entre autres. « Montréal avec les Ukrainiens ! Gloire à l’Ukraine », scandaient ainsi plus d’un millier de manifestants, drapés de jeune et bleu – les couleurs du drapeau Ukrainiens, rapporte Le Devoir, qui précise que « beaucoup craignaient de voir les combats s’étendre à d’autres pays ».

Manifestation contre la guerre aux États-Unis

À Washington, Chicago et Boston entre autres, on a manifesté ce dimanche contre la guerre en Ukraine, rapporte le NY Times. À Boston, la communauté ukrainienne a aussi rempli les églises pour prier pour la paix, rapporte le Boston Globe.

La presse se concentre sur les figures de cette guerre. D'abord Vladimir Poutine : « Poutine est-il fou ? Ou malin comme un renard ? », s'interroge USA Today. Pour l’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice, qui l’a connu « froid et calculateur », il semble maintenant « instable ».

Dans le Washington Post, un journaliste du Kyiv Independant parle du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy : « Je n’avais pas voté pour lui. Son courage m’a fait changer d’avis et a inspiré des millions de personnes. » Même son de cloche du républicain et député texan August Pfluger dans USA Today : « Il mérite l’admiration et l’aide des États-Unis ».

Éviter l’escalade

Le Washington Post estime que, dans son discours sur l’État de l’Union de ce mardi, le président américain devrait faire une leçon d’histoire européenne, et rappeler « le carnage qui s’en est suivi lorsque dans les années 30 les États-Unis se sont repliés sur eux-mêmes ». Pour autant, le New York Times souligne que Joe Biden a choisi la désescalade, en ne mettant pas, comme l'a fait le président russe, la force nucléaire en « régime spécial d'alerte ». Mais cela reste « un rappel brutal que le conflit pouvait dégénérer en une confrontation directe entre superpuissances ».

Dernière figure à la Une : Donald Trump, qui continue de donner de la voix. Dans le New York Times, Emily Tamkin, rédactrice en chef du New Statesman, rappelle que mercredi, lors des premières explosions en Ukraine, l’ancien président répétait son admiration pour Vladimir Poutine. Et que son ancien conseiller Steve Bannon, quelques heures avant le début de la guerre, décrivait le président russe comme un « anti-woke ». « Par le passé, nous voyions la Russie et d’autres autocraties comme anti-démocratiques, explique la journaliste. Elles sont devenues, aujourd'hui, des symboles du conservatisme américain. Mais Vladimir Poutine ne mène pas une guerre culturelle : il mène une vraie guerre, avec de vrais morts. »

