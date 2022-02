Argentine: dans la province de Corrientes, les incendies menacent la biodiversité

Les incendies continuent dans la province de Corrientes en Argentine. Malgré la pluie ces derniers jours, au moins cinq foyers sont encore actifs. Depuis la mi-janvier, les flammes ont consumé plus d’un million d’hectares, l'équivalent de la superficie du Liban. Les feux ont notamment affecté le parc national d’Iberá, connu pour la richesse de sa biodiversité.

De notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Alligators, fourmiliers, jaguars, capybaras. En l’absence de drame humain, la faune est la principale victime des incendies qui ravagent la province de Corrientes depuis de longues semaines. « Selon nos estimations, entre 80 et 90% des espèces sauvages sont affectées par les feux », estime Luis Martinez, un activiste environnemental de province de Corrientes.

Il essaye de venir en aide aux animaux blessés ou déplacés par les flammes. « Nous avons vu des animaux avec des brulures très sévères, qui essayent de se réfugier là où ils peuvent, car leur habitat naturel a été réduit en cendres par les incendies », poursuit-il.

30 000 hectares de forêt indigène ont brûlé

Depuis la mi-janvier, au moins 30 000 hectares de forêt indigène ont brûlé, et 70% des zones humides de la province sont déjà parties en fumée. Luis Martinez s’inquiète pour les conséquences à long terme de ces incendies. « Le problème, c’est le temps qui va être nécessaire pour que la nature se régénère. On sait que ça va prendre du temps, entre 20 et 30 ans selon nos estimations », pointe l'activiste.

Luis Martinez espère que ces incendies permettront au moins de faire avancer le projet de loi de protection des zones humides réclamé par les défenseurs de l’environnement depuis des années.

