À la Une: au Mexique, les manifestations contre la guerre en Ukraine continuent

Revue de presse des Amériques

Pour le quatrième jour consécutif, des Ukrainiens installés au Mexique protestent devant l’ambassade de Russie à Mexico, brandissant des pancartes et des bannières aux couleurs de l’Ukraine. Excelsior souligne que des citoyens nord-américains et mexicains participent aussi aux manifestations.Le journal a choisi une photo sur laquelle une jeune fille brandit un carton sur lequel est marqué « Stop Poutine ».

De son côté, la communauté russe installée au Mexique dénonce une discrimination dont elle serait la cible depuis le début de l’invasion de l’Ukraine. El Universal se fait l’écho de la lettre ouverte diffusée par l’intermédiaire des réseaux sociaux de l’ambassade de Russie au Mexique : le texte dénonce un « retour d’attitudes néonazies et fascistes », par exemple « l’interdiction aux russophones de parler leur langue comme ce fut le cas en Espagne sous le régime de Franco ».

Le texte dénonce « une campagne de désinformations des médias, et souligne qu’elle pourrait créer des conflits entre les communautés russes, biélorusses et ukrainiennes au Mexique ». Demande est faite aux Mexicains de « rester neutres ».

Les Mexicains en Ukraine et dans la région

El Universal indique que les ambassades mexicaines de la région ont lancé un appel aux ressortissants mexicains pour qu’il se fasse connaître. De son côté, la secrétaire des Relations extérieures indique que de nouveaux Mexicains devraient traverser la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie, pour, explique Milenio, « échapper à la guerre et monter à bord du vol d’assistance humanitaire envoyé par le gouvernement mexicain pour les mettre à l’abri ».

Le vol Bucarest-Mexico doit partir ce mercredi. Entre 80 et 90 Mexicains sont encore dans les zones de conflit : les conditions de sécurité, souligne le journal, n’ont pas permis leur évacuation. En tous cas, toujours dans Milenio, le gouvernement mexicain annonce que les Ukrainiens, mais aussi les Russes pourront trouver refuge de manière permanente dans le pays.

Une influence russe en Colombie ?

La Colombie vote dans deux semaines pour des législatives et en mai pour sa présidentielle. Certains politiques s’interrogent sur une influence russe dans le pays, c’est à lire dans El Espectador. Leur cible : le candidat de gauche à la présidentielle Gustavo Petro. Ainsi, les deux candidats du Centre démocratique et du Parti conservateur sont catégoriques : s’il devient président, la Russie interviendra en Colombie. « Petro est allié à la Russie, qui fournit des armes aux dictatures d’Amérique latine », affirme Oscar Ivan Zuluaga du Centre démocratique.

Pour Mauricio Jaramillo Jassir, un spécialiste interrogé par le journal, « tout cela fait partie d’une rhétorique utilisée en Amérique latine : parler d’une conspiration internationale à laquelle participent le Venezuela, la Russie et le fantôme communiste. Mais au fur et à mesure que des gouvernements de gauche arrivent au pouvoir et marquent leur distance avec le Venezuela, cela marche de moins en moins ». Et l’analyste de citer l’exemple du président Gabriel Boric au Chili, qui « a condamné le Venezuela en des termes très durs, et s’est éloigné de la position de la Russie sur cette guerre ».

Les menaces nucléaires de Vladimir Poutine

Aux États-Unis, la presse s’intéresse aux menaces nucléaires brandies par le président russe.« La Russie a dit qu’elle avait déployé du personnel supplémentaire pour ses armes nucléaires, ce qui augmente les enjeux géopolitiques », analyse The Hill, qui poursuit : « les Occidentaux n’ont pas mordu à l’hameçon, le président Biden disant ce lundi aux Américains de ne pas redouter une guerre nucléaire - une posture qui selon les experts pourrait éviter une escalade rhétorique dangereuse ». Pour autant, analyse le Washington Post, « les menaces nucléaires de Poutine nous rappellent que le contrôle des armes est dangereusement loin d’être fini ».

Dans son éditorial, le quotidien rappelle que ces dernières années les États-Unis se sont retirés de deux traités sur les armes nucléaires. Et que le « dialogue stratégique » avec Moscou, qui pouvait laisser espérer une reprise des négociations, a été stoppé net par la situation en Ukraine. En plus, souligne le journal, « Alexandre Lukashenko, l’autocrate de Biélorussie et allié de Vladimir Poutine, vient de modifier la Constitution pour renoncer à sa promesse de ne pas être un État nucléaire, ce qui donne à la Russie la possibilité d’amener ce type d’armes sur son territoire.

Un territoire frontalier de trois États membres de l’OTAN : la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. » Bref, conclut le Washington Post, Vladimir Poutine « a commis une véritable folie en injectant des menaces nucléaires dans le mix volatile qu’il a créé en Ukraine ».

Le Guatemala jette des vaccins contre le Covid

Plus d’un million de doses du vaccin Sputnik V sont périmées, a indiqué le ministère de la Santé, ce qui équivaut à une perte de près de 10 millions d’euros, rapporte La Hora. Le ministre Francisco Coma a répété hier que tous les efforts possibles étaient déployés pour arriver à l’immunisation, mais qu’une partie de la population s’oppose au vaccin, explique Prensa Libre. « Nous travaillons à briser ces croyances » selon lesquelles le vaccin tue ou rend stérile. Le Guatemala y a d’autant plus intérêt qu’il s’est engagé à acheter 4 millions de nouvelles doses de Sputnik V à la Russie.

