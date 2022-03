À la Une: opinions mitigés après discours sur l’état de l’Union de Joe Biden

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Joe Biden a tenu ce mardi soir son premier discours sur l’état de l’Union, en prime time et devant les élus du Congrès au grand complet. Le moins que l’on puisse dire c’est que les éditorialistes américains sont visiblement restés sur leur faim. « En mettant l’accent sur l’Ukraine, monsieur Biden s’est certes attiré de nombreux applaudissements nourris des démocrates et des républicains. Ce fut d’ailleurs l’un des objectifs du discours : susciter cette démonstration de bipartisme, rare dans le Washington d’aujourd’hui », constate The Hill. Le Washington Post salue d’ailleurs ces élus républicains du Congrès qui se sont ainsi « démarqués des louanges honteuses adressées au dictateur Poutine par le candidat présumé de leur parti à la présidentielle de 2024, Donald Trump ».

Mais, comme le note le New York Times, le président américain « n’a pas livré de vision. Or la question aujourd’hui est de savoir, comment l’Amérique sortira de la tentative de Vladimir Poutine de démanteler un ordre mondial largement conçu à Washington ».

Même son de cloche dans USA Today qui s’interroge : « Comment expliquer que Joe Biden n’ait pas pris en compte l’idée des républicains d’interdire toutes importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie ? Au moment même où nous envoyons diverses formes d’aide aux courageux Ukrainiens, les États-Unis continuent d’importer chaque jour des centaines de milliers de barils de pétrole de Russie », souligne l’éditorialiste avant de conclure : « Cela pose la question : est-ce que le président américain veut vraiment isoler Vladimir Poutine ».

À quelques mois des élections de mi-mandat, Joe Biden voulait aussi marquer des points pour le parti démocrate

Comme le formule le Los Angeles Times : « Le discours visait Vladimir Poutine et les sondages électoraux ». Et sur ce deuxième point « c’est raté », estime le Wall Street Journal. « Plus de dépenses de défense pour répondre aux menaces des autocrates ? Non. Une nouvelle appréciation de la contribution des combustibles fossiles à la sécurité américaine et européenne ? Pas un mot. Une remarque sur le fait que les dépenses publiques ont contribué à l’inflation la plus élevée depuis 40 ans ? Non ».

Pour le tabloïd conservateur New York Post, les choses sont claires : Joe Biden « ne pourra pas faire baisser les prix, il ne pourra pas faire passer sa réforme Build Back Better, il ne pourra pas garder les entreprises en Amérique », écrit l’éditorialiste.

En Amérique latine, les alliés de Moscou vont pâtir des sanctions contre la Russie

En attendant, les sanctions internationales contre la Russie auront des conséquences économiques sur les alliés de Moscou en Amérique latine.

Le Miami Herald explique que le Nicaragua et Cuba dépendent de la Russie économiquement. Mais le pays qui sera probablement le plus touché, c’est le Venezuela. « Parce qu’après le début des sanctions américaines contre le régime de Nicolas Maduro sous l’administration Trump, un nombre important d’entreprises gouvernementales vénézuéliennes ont commencé à utiliser les banques russes pour effectuer des paiements à l’étranger », précise le journal de Floride.

Ce qui n’a pas empêché le président vénézuélien d’apporter à nouveau son soutien explicite à Vladimir Poutine. Lors d’un entretien téléphonique, Nicolas Maudro « a exprimé son fort soutien envers les actions clefs de la Russie et a condamné l’activité déstabilisatrice des États-Unis et de l’Otan », peut-on lire dans un communiqué de l’ambassade russe à Caracas, repris par Efecto Cocuyo.

Le Mexique ne prendra pas de sanctions contre la Russie

Pendant ce temps, le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, qui dénonce l’offensive russe en Ukraine, a annoncé mardi que son pays n’allait pas pour autant se joindre au train de sanctions contre la Russie.

« Nous n’allons décider d’aucune sanction économique parce que nous devons maintenir de bonnes relations avec tous les gouvernements du monde. Et nous voulons être en mesure de pouvoir parler avec les parties en conflit », a déclaré le président mexicain. Le quotidien Excelsior rapporte qu’Andres Manuel Lopez Obrador s’est également exprimé contre l’interdiction de médias russes. « Cela s’apparente à de la censure. On ne peut pas d’un côté vouloir promouvoir la liberté et de l’autre la limiter », a déclaré le président mexicain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne