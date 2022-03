États-Unis: Joe Biden s'attaque au «dictateur» Poutine lors de son discours sur l'état de l'Union

Le président Joe Biden lors de son discours sur l'état de l'Union au Congrès, le 1er mars 2022 au Capitole à Washington. © Jabin Botsford/AP

Texte par : RFI

Le président américain Joe Biden s'est exprimé sur l'Ukraine lors de son discours sur l'état de l'Union, mardi 1er mars dans la soirée. Il s'en est pris avec force à Vladimir Poutine, un « dictateur » qui est « plus isolé que jamais », et aux oligarques russes, pendant que Moscou intensifiait son offensive en Ukraine, frappant notamment Kiev et la grande ville de Kharkiv.