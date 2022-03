Argentine: dans la province de Corrientes, les incendies provoquent des pertes agricoles

Reportage

Alors que la majorité des incendies dans la province de Corrientes en Argentine sont désormais sous contrôle, l’heure est aux premiers bilans. Depuis la mi-janvier, plus d’un million d’hectares sont partis en fumée, et de nombreuses terres agricoles ont été affectées. Selon la Société Rurale Argentine, les pertes pour le secteur agricole s’élèvent au moins à 500 millions d’euros. Témoignage d'un un producteur dont l’exploitation a brûlé.

De notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Luis Argilaga élève des vaches et de chevaux à Santo Tomé, près de la frontière avec le Brésil. Le samedi 19 février, des départs de feux sont signalés sur son exploitation. Jusqu’au dimanche matin, il essaye en vain de les contenir. « On a dû fuir à cause du feu. J’étais dans ma camionnette, et je n’arrivais pas à distancier les feux, ils progressaient trop », constate-t-il.

Il trouve refuge avec ses enfants et ses employés sur une partie de sa propriété déjà consumée par les flammes. Quand il revient enfin dans la ferme familiale, les feux ont dévoré ses pâturages, brûlé son étable et détruit un tracteur presque neuf. « Il y avait des animaux morts, même le photographe n’a pas pu les prendre en photo tellement c’était horrible. Un pont s’était effondré, et tout était noir, partout. »

S’il continue à découvrir de nouveau dégât chaque jour, l’éleveur estime que les incendies lui ont coûté au moins 700 000 dollars. « Ça a été un enfer de voir tout ce travail réduit à néant. Je ne veux pas que mes enfants me voient dans cet état, donc je pleure quand je suis seul. Mais je vais m’en remettre et continuer. » Luis Argilaga espère maintenant que les aides promises par l’État et la province seront débloquées rapidement afin de pouvoir se remettre au travail.

