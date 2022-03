À la Une: la guerre en Ukraine affecte les étudiants haïtiens

Publicité Lire la suite

« La guerre en Ukraine touche aussi des Haïtiens », titre Ayibopost. « Un nombre indéterminé d’étudiants haïtiens se trouvent en Ukraine », peut-on y lire. Selon un tweet du gouvernement de Port-au-Prince, ces étudiants auraient été évacués vers la Slovaquie. Des étudiants haïtiens, il y en a aussi en Russie, poursuit Ayibopost. « Depuis l’exclusion des banques russes du système Swift, les transactions financières internationales deviennent presque impossibles pour quiconque se trouvant en Russie. Or la majorité des étudiants haïtiens dépend de leurs parents en Haïti. Si donc les maisons de transfert comme MoneyGram ou Western Union ne fonctionnent plus, les étudiants devront avoir recours à d’autres alternatives comme trouver du travail », écrit le site d’information.

« Sauf qu’à moins que ce soit au niveau de l’université, la loi russe ne permet pas aux étudiants étrangers de travailler », fait remarquer un ancien boursier haïtien en Russie dans les colonnes d’Ayibopost. La situation financière des étudiants haïtiens en Russie pourrait donc vite se compliquer, et ce alors que les experts s’attendent à une importante hausse des prix dans le pays.

Honduras : la nouvelle présidente de gauche commence à mettre en œuvre ses promesses électorales

Au Honduras, la nouvelle présidente de gauche, Xiomara Castro, commence à mettre en œuvre ses promesses électorales. Et la première d'entre elles est la lutte contre la corruption endémique dans le pays.

Le Parlement hondurien a abrogé dans la nuit de mardi à mercredi la loi dite « du secret », se félicite le journal La Prensa. Ce texte avait été adopté par le prédécesseur de Xiomara Castro, l’ex-président Juan Orlando Hernandez, et il rendait inaccessibles les informations relatives à la gestion des fonds publics. La nouvelle cheffe de l’État avait promis l’abrogation de cette « loi de la honte », rappelle le journal qui poursuit : « C’est désormais chose faite ».

Dans les colonnes d’El Tiempo, le président du Parlement dénonce les pressions dont il a été l’objet pour ne pas abroger la loi du secret.

L’éditorialiste de La Tribuna reste, quant à lui, sur ses gardes : « La corruption est omniprésente », souligne-t-il. « Elle affecte tous les niveaux de la société hondurienne et tous les partis politiques, y compris ceux qui se disent aujourd’hui prêts à la combattre ».

Un scandale de corruption éclabousse l’armée au Chili

Le commandant en chef de l’armée chilienne, le général Ricardo Martinez, a démissionné hier, rapporte La Tercerra. Dans les jours à venir, il est appelé à comparaître devant la justice militaire qui l’accuse de détournement de fonds de l’armée à des fins personnelles.

Cette affaire fait grand bruit parce qu’elle concerne plusieurs hauts gradés de l’armée. Le général Martinez clame son innocence, souligne El Pais. Et juste après son départ, il a publié un rapport de 120 pages, dans lesquelles il condamne en détail les violations des droits de l’homme commises par les militaires sous la dictature d’Augusto Pinochet. C’est une « honte institutionnelle », estime le général dans ce rapport, dont le site El Desconciento a pu se procurer une copie. « L’éthique militaire a été gravement affectée lorsque les droits de l’homme ont été violés dans le respect des ordres, car cela a gravement porté atteinte à la confiance du public dans l’armée et à la loyauté qui devrait exister entre les supérieurs et les subordonnés au sein des structures de l’institution », écrit Ricardo Martinez. C’est la première fois qu’un document écrit de l’armée condamne aussi sévèrement son rôle dans les crimes de la dictature.

Argentine : après les incendies de Corrientes, l’heure du bilan

Depuis la mi-janvier, plus d’un million d’hectares sont partis en fumée. « Le Parlement argentin se penche depuis plusieurs jours sur l’aide d’urgence qui doit être mise en place », écrit le quotidien El Libertador.

Car en effet, de nombreux agriculteurs et éleveurs ont tout perdu dans ces incendies. « Alors que les caisses de l’État son vide, les parlementaires doivent trouver des fonds pour soutenir les sinistrés et remettre en route les infrastructures de Corrientes, elles sont aussi largement affectées par les incendies », conclut le journal.

► À écouter aussi : Argentine: dans la province de Corrientes, les incendies provoquent des pertes agricoles

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne