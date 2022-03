Le chômage est en baisse aux États-Unis, mais la «boomflation» inquiète

Les chiffres du chômage américain pour le mois de février ont été publiés ce vendredi et ils sont positifs. Joe Biden s’en félicite, mais il n’est pas certain qu’il en tire un gain dans un contexte très incertain.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Un taux de chômage qui redescend à 3,8%. Près de 680 000 créations nettes d’emplois dans à peu près tous les secteurs dans ce premier mois de reprise après la vague Omicron. Pour un total de plus de sept millions depuis que Joe Biden est aux commandes du pays. Il ne manque plus que deux millions d’emplois pour retrouver le niveau d’activité d’avant la pandémie. Si le rythme actuel se maintient ce sera fait dans trois mois, à moins que la situation internationale pèse sur l’activité économique et la croissance.

Le président américain ne se fait néanmoins pas prier pour souligner ces bons résultats dans un communiqué. Il les attribue à sa politique et à sa volonté de reconstruire l’économie du sol au plafond. Cerise sur le gâteau, ces créations d’emploi s’accompagnent d’une hausse des salaires de plus de 5% sur un an.

Mais ce dernier chiffre se heurte à celui qui inquiète davantage les Américains : celui de l’inflation, au plus haut depuis quarante ans. Joe Biden le sait et le dit, tout le pays a les yeux fixés sur les compteurs des pompes à essence. Au moment même où ces bons chiffres étaient publiés, on apprenait que la gallon d’essence, un peu moins de quatre litres, avait en moyenne pris 11 cents en une nuit. Un mot vient même d’être inventé pour caractériser la période de forte croissance et de hausse des prix : la « boomflation ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne