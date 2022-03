Argentine: la consultation populaire continue contre le paiement de la dette au FMI

Reportage

Plus de 8 000 urnes ont été installées aux quatre coins du pays pour contester le payement de la dette argentine due au FMI. Photo prise le 17 février 2022.

Le Congrès argentin commencera à se pencher ce dimanche 6 mars sur l’accord conclu par le gouvernement avec le FMI sur la restructuration de la dette argentine de 45 milliards de dollars. Présenté comme « raisonnable » par le président Alberto Fernandez, cet accord a aussi ses détracteurs, à gauche notamment. Une organisation sociale a lancé une consultation nationale avec pour objectif de réunir un million de vote contre le paiement de la dette.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Sur une place du centre de Buenos Aires, une table, une urne et un message écrit en lettres capitales : « Non au paiement de la dette ». « C’est une consultation populaire au travers de laquelle nous voulons interroger la société sur ce qu’elle pense du paiement de la dette au Fonds monétaire international », explique Sofia Di Mario.

Étudiante en droit, elle milite pour l’organisation sociale Libres Del Sur, à l’origine de cette consultation. En tout, plus de 8 000 urnes ont été installées aux quatre coins du pays. « Les gens s’arrêtent pour nous écouter, et au fur et à mesure de nos échanges, ils construisent une pensée critique sur le sujet », poursuit la militante.

Le parti au pouvoir divisé

Au terme du premier jour de la consultation, Libres del Sur affirmait avoir récolté 380 000 signatures. L’objectif, explique Florencia Pereyra, elle aussi membre de l'organisation, est d’en réunir un million pour faire pression sur le Congrès qui doit commencer à examiner l’accord dimanche.

« Nous pensons qu’un million de personnes peut faire la différence, parce que les élus sont les représentants du peuple, et ils ne peuvent pas faire la sourde oreille si le peuple leur dit de ne pas payer la dette. »

L’accord avec le FMI divise jusque dans les rangs du parti au pouvoir. Son approbation par le Congrès, où le gouvernement n’a pas de majorité absolue, est loin d’être acquise.

