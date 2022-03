Conflit ukrainien: Russes et Américains établissent une nouvelle ligne téléphonique d’urgence

Preuve que le conflit ukrainien inquiète au plus haut point : les militaires russes et américains ont établi entre eux une nouvelle ligne téléphonique d’urgence. Cela a été annoncé par le Pentagone hier, vendredi 4 mars.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

C’est un nouveau canal téléphonique, établi directement entre le commandement américain en Europe et le ministère russe de la Défense. Le but est de servir en cas d’urgence, notamment en cas d’escalade dangereuse et sur le point de devenir incontrôlée. Le Pentagone n’en a pas fait de secret, il a même expliqué que des essais avaient été effectués il y a quelques jours pour vérifier que la ligne fonctionnait.

Un « téléphone rouge 2.0 »

En revanche, impossible de savoir si cette ligne directe a été utilisée le jeudi 3 mars lorsque la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia a été bombardé et que les gouvernements européens, anxieux, se demandaient si on était en train de frôler la catastrophe nucléaire.

Quoiqu’il en soit, c’est une sorte de « téléphone rouge 2.0 », une version revisitée de la ligne directe mise en place en 1963 entre la Maison-Blanche et le Kremlin après la crise des missiles de Cuba. Il y a onze ans, un canal similaire avait été mis en place en pleine guerre de Syrie, alors que Moscou appuyait militairement les soldats de Bachar el-Assad.

