En Argentine, un évêque proche du pape condamné pour agressions sexuelles

En Argentine, un évêque considéré comme proche du pape François a été condamné hier pour agression sexuelle. Il était accusé par deux séminaristes pour des abus commis lorsqu’il était évêque d’Oran, dans le nord-ouest du pays.

Avec notre correspondante à Buenos Aires, Théo Conscience

Condamné à quatre ans et demi de prison pour agression sexuelle, Gustavo Oscar Zanchetta a été mis en détention après l’annonce de son verdict hier. Deux séminaristes avaient déposé plainte contre lui pour des faits commis lorsqu’il était évêque d’Oran, près de la frontière avec la Bolivie. Ils l’accusaient notamment d’attouchements et de demande et de propositions déplacées.

Reconnu coupable « d’abus sexuels simples continus aggravés par le fait qu’ils ont été commis par un ministre du Culte », l’évêque émérite nie les faits qui lui sont reprochés. La justice a également ordonné son inscription au registre des données génétiques d'auteurs de délits à caractère sexuel.

Monseigneur Zanchetta avait été nommé dans le diocèse d’Oran en 2013 par le pape François. Réputé proche du Souverain Pontif, il avait démissionné en 2017 sur fond de tension avec les prêtres du diocèse. Il avait alors été nommé conseiller à la gestion des patrimoines immobiliers du Vatican.

Le Saint-Siège l’avait suspendu de ses fonctions au moment de l’ouverture de l’enquête pour agression sexuelle en 2019, en précisant qu’aucune accusation d’abus sexuel n’avait été portée contre lui au moment de sa nomination.

