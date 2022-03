À Buenos Aires, une grande marche pour soutenir l'Ukraine et dénoncer la guerre

En Argentine, où il existe une importante communauté d’origine ukrainienne, des centaines de personnes ont manifesté, dimanche 6 mars au soir, pour dénoncer la guerre en Ukraine menée par la Russie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet

En rangs serrés, les manifestants marchent de la Place de mai à l’Obélisque, deux lieux emblématiques de Buenos Aires. Beaucoup de drapeaux ukrainiens, des familles, une majorité de femmes

Graciela n’a pas de lien personnel avec l’Ukraine. Elle est là pour la paix : « Je crois que la paix est possible, explique-t-elle. On ne peut pas rester silencieux. Il faut se lever et dire aux gouvernants de ce monde que la guerre ne résout rien. C’est une folie ! La solution, c’est le dialogue et la négociation ! »

►À écouter aussi : À la Une: la guerre en Ukraine affecte les étudiants haïtiens

Virginia défile avec un drapeau vénézuélien. Exilée en Argentine depuis trois ans, elle dénonce la guerre de Vladimir Poutine mais aussi le soutien du gouvernement de Nicolás Maduro à cette aventure militaire : « Je suis ici en tant que Vénézuélienne pour manifester que je ne suis pas d’accord avec la Russie et que le gouvernement du Venezuela ne représente aucun Vénézuélien, de là-bas ou d’aucun endroit au monde ! »

La marche se termine sur les accents de l’hymne ukrainien, entonné par de nombreux participants. Mais cette manifestation a rassemblé aussi beaucoup d’Argentins sans lien avec l’importante communauté d’origine ukrainienne du pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne