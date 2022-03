À la Une: 300 migrants haïtiens s’échouent en Floride

Publicité Lire la suite

Leur bateau en bois est à la une du Miami Herald. Plusieurs centaines de migrants haïtiens – quelque 300 personnes selon l’AFP – sont arrivés dimanche au large d’Ocean Reef Club, un club privé de luxe au nord de Key Largo, dans l’archipel des Keys, en Floride. La moitié d’entre eux, environ, a rejoint la rive à la nage lorsque l’embarcation a échoué, raconte le journal américain.

Certains avaient besoin d’une assistance médicale, a déclaré sur Twitter l’agent en chef des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Il publie une vidéo sur laquelle on voit des migrants passer d’un bateau à un autre, d’autres sont enveloppés dans une couverture. Le Miami Herald précise qu’il s’agit du troisième groupe de migrants haïtiens arrêté en une semaine, après deux interceptions la semaine dernière au large d’îles des Bahamas. Plus de 500 personnes ont été placées en détention.

Venezuela : première rencontre avec des diplomates américains

Au Venezuela, c’est une première depuis 2018 et la réélection du président Nicolas Maduro. De hauts responsables de la Maison Blanche et du département d’État américain se sont rendus samedi à Caracas. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis 3 ans. Mais le vent a tourné et la crise ukrainienne a poussé Washington à changer son fusil d’épaule face à Nicolas Maduro, l’un des principaux alliés du président russe Vladimir Poutine. El Nacional reprend les informations publiées par le New York Times. Ces hauts fonctionnaires américains qui se sont rendus à Caracas ce week-end avaient pour intention de « séparer la Russie de ses derniers alliés latino-américains » et de « conclure des accords pétroliers avec le gouvernement vénézuélien ».

« L’assouplissement des sanctions à l’encontre du Venezuela pourrait constituer une source alternative d’approvisionnement en énergie au niveau mondial », ajoute El Universal. El Nacional rappelle que le président Maduro a déclaré jeudi que le Venezuela « était prêt à vendre du pétrole et du gaz aux États-Unis ». « Il a assuré que le pays produisait actuellement un million de barils de pétrole brut par jour et que ce chiffre atteindrait bientôt trois millions ». Pour autant, les pourparlers de samedi « n’ont pas abouti », écrit El Universal, reprenant des infos de l’agence Reuters.

Cette démarche diplomatique est critiquée par l’opposition américaine. Pour le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, cité par El Nacional, « Biden se sert de la Russie comme d’une excuse pour conclure un accord qu’il a toujours voulu conclure avec le gouvernement Maduro ». « Au lieu de produire plus de pétrole américain, ajoute-t-il, il veut remplacer le pétrole que nous achetons à un dictateur meurtrier par le pétrole d’un autre dictateur meurtrier ».

Guatemala: une mine russe au centre d’une enquête

Un mot pour terminer de cette fuite de milliers de documents sur l’une des plus grandes mines d’Amérique centrale. Vingt médias internationaux ont travaillé sur ces documents qui révèlent les manœuvres de Solway, le géant russo-suisse du nickel, pour dissimuler les dégâts environnementaux, échapper aux décisions de justice et manipuler les populations autochtones de la région du lac Izabal, au centre du pays. Solway extrait des milliers de tonnes de minerai au Guatemala pour les transformer en Ukraine.

L’enquête ne fait pas la une de la presse du Guatemala, mais celle d’El Pais en Espagne, membre de ce consortium de journalistes. Les révélations sont aussi reprises ce lundi par plusieurs médias d’Amérique latine. Il faut dire qu’au Guatemala, évoquer ces questions sensibles est extrêmement dangereux. Le journaliste autochtone Carlos Choc en a fait les frais, raconte El Pais. « Le poids de l’État s’est abattu sur lui », notamment quand il a documenté les mouvements de protestations de riverains autour de la mine. Le journaliste guatémaltèque « a été menacé, sa maison cambriolée, son chien a été tué et le procès en cours contre lui menace de l’éloigner de ses enfants ». Carlos Choc est victime, selon le journal, « d’une chaîne de corruption qui implique une société minière russe ».

