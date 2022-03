Un bateau avec 300 migrants haïtiens s'échoue sur une plage de Floride

Une fourgonnette des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Image d'illustration.

Les Haïtiens sont toujours nombreux à vouloir quitter leur pays pour les États-Unis par tous les moyens. Dimanche 6 mars, environ 300 Haïtiens sont arrivés en Floride, à bord d'une embarcation en bois.

Il était 13 heures passées en Floride lorsque le bateau s’est échoué devant le très select club de luxe, le « Ocean Reef Club », au nord de Key Largo.

Sur une photo publiée par le Miami Herald, on voit que l’embarcation de fortune est bondée et gite fortement. La moitié des migrants ont sauté à l’eau et ont nagé jusqu’au rivage. Beaucoup d’entre eux avaient besoin d’une prise en charge médicale.

Les autorités américaines ont ouvert une enquête. Selon les premières informations des gardes-côtes, les responsables de cette affaire de trafic présumé sont des Haïtiens. C'est la troisième fois en une semaine que les autorités américaines interceptent des Haïtiens qui cherchent à atteindre les États-Unis.

Vendredi 5 mars, les gardes-côtes avaient interpellé une centaine de personnes à bord d'un petit bateau au large d'Anguilla Cay, à l’ouest des Bahamas. Et il y a huit jours, 140 haïtiens ont été interceptés au large d'Andros, la plus grande île des Bahamas.

Tous les migrants arrêtés sont envoyés en prison, où ils restent généralement quelques semaines, avant d’être renvoyés en Haïti, sans avoir la possibilité de demander l’asile.

