À la Une: embargo sur le pétrole russe, quelles conséquences pour les États-Unis?

La pression monte sur le gouvernement Biden pour décréter un embargo sur les importations de pétrole russe aux États-Unis. Le Congrès est en train de se pencher sur un projet de loi visant à bloquer l’importation du pétrole russe, lit-on à la Une du Washington Post. Un accord bipartisan a été trouvé hier lundi, selon le journal. Un accord qui doit encore être approuvé par la Chambre des représentants et le Sénat. Cependant, « en cherchant à infliger des souffrances à la Russie, la stratégie américaine aura des conséquences économiques plus larges », estime le Washington Post.

Selon le quotidien, certains responsables de l’administration Biden et les principaux législateurs du Congrès sont conscients du fait qu’un embargo sur le pétrole russe « entraînera des coûts supplémentaires pour les familles américaines. Et ils essaient de trouver des moyens pour alléger ce nouveau fardeau », écrit le Washington Post.

En tout cas, cette décision priverait le marché américain de plusieurs centaines de millions de barils par an et l’obligerait à trouver très rapidement une offre de substitution. Selon le site d’information The Hill, le gouvernement américain se tourne déjà vers l’Arabie saoudite. Mais il n’est pas sûr que cette tentative soit couronnée de succès, explique un expert au journal en ligne. « L’Arabie saoudite ne se laisse pas facilement influencer par les États-Unis, et encore moins par l’administration démocrate qui n’avait cessé de critiquer les dirigeants de ce pays pour leur implication présumée dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. »

En quête du pétrole, Washington se rapproche du Venezuela

Et ce n’est pas un hasard si une délégation américaine s’est rendue à Caracas ce week-end pour rencontrer le président Nicolas Maduro. Une réunion confirmée hier par le président vénézuélien, lit-on en Une de la presse nationale. Le journal Diario 2001 titre sur un « rapprochement entre le Venezuela et les États-Unis ». Lors d’une allocution télévisée reprise dans la presse, Nicolas Maduro a qualifié la réunion avec la délégation américaine de « respectueuse, cordiale et diplomatique », sans pour autant évoquer le contenu des discussions.

Mais cette rencontre a eu au moins un résultat concret. Le gouvernement vénézuélien a annoncé qu’il reprendra le dialogue avec l’opposition, un dialogue que le président avait lui-même suspendu il y a cinq mois. Et visiblement, d’après les informations du journal The New York Times, Nicolas Maduro s’est dit également prêt à augmenter la production de pétrole en cas d’embargo américain sur le brut russe. Dans ce cas, les responsables américains pourraient envisager, toujours selon le New York Times, de lever certaines sanctions qui pèsent sur le pays. L’objectif serait alors de permettre au pétrole vénézuélien de revenir sur les marchés mondiaux et de faire face à la hausse des prix du brut.

Mais selon le journal, de tels efforts se heurtent à de nombreux obstacles. Certains membres du Congrès ont déjà vivement critiqué tout effort visant à raviver les liens avec le Venezuela. Selon eux, les tentatives d’isoler le président russe ne devraient pas se faire en faveur d’autres dirigeants autoritaires. C’est aussi l’avis de l’opposante vénézuélienne Beatriz Olavarria qui vit à Miami. Interviewée par le journal Miami Herald, elle estime que le rapprochement entre les deux pays ne profitera finalement qu’à une seule personne, au président Nicolas Maduro.

Une journée pour « reconnaître les discriminations envers des femmes »

La journée internationale des droits des femmes trouve aussi un écho dans la presse du continent américain. À Buenos Aires, en Argentine, les femmes se rassembleront aujourd’hui devant le Congrès pour manifester contre l’injustice sociale et les violences dont elles sont victimes, peut-on lire dans le journal Clarin. Le 8-Mars, ce n’est effectivement pas une journée pour célébrer quoi que ce soit, mais pour reconnaître les discriminations que les femmes subissent encore aujourd’hui, écrit la juriste chilienne Miriam Henriquez dans le journal La Tercera.

C’est aussi une journée pour insister sur l’urgence de lutter contre les conséquences néfastes de la pandémie du Covid-19. Cette pandémie a provoqué une crise multidimensionnelle, une crise qui a retardé de plus d’une décennie les progrès réalisés en faveur de la participation des femmes au marché de travail, selon la juriste chilienne.

