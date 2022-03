Argentine: malgré la légalisation de l’avortement, une lente évolution des mentalités

Militantes du droit à l'avortement à Buenos Aires, en février 2020. C'était avant la légalisation de l'avortement. AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Argentine, les mentalités évoluent lentement malgré la légalisation de l’avortement, il y a un peu plus d’un an. Dans les provinces conservatrices et catholiques du nord du pays, des obstacles continuent d’empêcher l’accès total au droit à l’interruption volontaire de grossesse. Le point en ce 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.