États-Unis: les autorités critiquées pour leur traitement réservé aux migrants haïtiens

Plus de 350 migrants haïtiens, arrivés dimanche 6 mars à Key Largo en Floride sur une embarcation de fortune, ont été placés en détention. À Miami, les organisations de défense des migrants haïtiens demandent leur libération immédiate et dénoncent les expulsions pratiquées par l’administration Biden.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Leur vieux bateau en bois s’est échoué, dimanche 6 mars, sur la plage d’un hôtel de luxe des Keys, en Floride. Ces 356 migrants haïtiens – chiffre quasi record – sont depuis retenus par les douanes américaines. Figure historique de la communauté haïtienne de Miami, Marlène Bastien soupçonne les autorités de vouloir les expulser vers ce pays en plein chaos qu’ils ont fui : « C’est criminel ! Ils sont rapatriés de force vers un pays où leur vie est menacée. Cela n’est pas bien. Et cela doit s’arrêter. »

La colère de cette militante des droits de l’homme est palpable, elle qui se souvient de la visite de Joe Biden, venu faire campagne en 2020 dans son quartier de Little Haïti. Le candidat à la Maison Blanche promettait une rupture totale avec la politique anti-immigration de Donald Trump. Plus d’un an après son élection, la rupture se fait toujours attendre, selon Marlène Bastien : « Il fait exactement la même chose. Il utilise toutes sortes de tactiques pour expulser les Haïtiens et violer leur droit à venir ici et plaider leur cause devant un tribunal. »

Et depuis l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, les arrivées clandestines s’accélèrent sur les côtes de Floride. En une semaine, trois bateaux chargés d’une centaine d'Haïtiens ont été interceptés par les autorités américaines au large des Bahamas.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne