Législatives en Colombie dimanche: premier scrutin post-conflit, Gustavo Petro en embuscade

Ce dimanche 13 mars en Colombie, trente-neuf millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour élire le Congrès, Sénat et Chambre des représentants. Les électeurs participent également à une des primaires des trois grandes coalitions qui se cherchent un candidat pour le scrutin présidentiel du mois de mai prochain.

De notre correspondante à Bogota,

Ces élections, qui se tiennent six ans après la signature de l’accord de paix avec la guérilla des FARC, sont vraiment le premier scrutin post-conflit. Non pas que la violence ait cessé. Au contraire, les massacres et les assassinats ciblés continuent, ils sont le fait des milices et des guérillas qui vivent du trafic de drogue. Mais le conflit armé n’est plus au centre du débat politique, comme il l’a été pendant quarante ans. Même l’accord de paix qui a si profondément divisé les Colombiens n’est plus vraiment un sujet.

Deuxième enjeu, qui est un peu la conséquence du premier, c’est qu’un candidat de gauche Gustavo Petro semble en mesure d’emporter la présidentielle, dans un pays qui a toujours été gouverné à droite. Ce scénario pèse évidemment sur le scrutin législatif de dimanche. Gustavo Petro est sûr de remporter la candidature pour la coalition de gauche du Pacte Historique mais par contre, il n'a pas la moindre chance de remporter la majorité du Congrès.

L'abstention, une des clés du scrutin

Hors des grandes villes, la politique locale reste largement dominée par les partis ou plutôt les élites traditionnelles. Dans certaines régions, on parle même de castes politiques, tant le jeu électoral est dominé par une famille. La pratique dite de l’achat des votes est très répandue. Pour 50 000 pesos, soit une douzaine d’euros, les gens qui sont dans le besoin promettent de voter pour un candidat déterminé.

À deux jours du scrutin, la grande question est celle de la participation. Traditionnellement, elle se situe autour de 50 % aux législatives. Mais les abstentionnistes chroniques et les jeunes, qui en mai dernier étaient dans la rue et voient en Gustavo Petro un renouveau de la politique, vont peut-être voter plus que d'habitude. Peut-être.

Économie, insécurité, drogue au cœur des débats

L’économie d’abord puisque la pandémie a creusé la brèche sociale. L’ONU vient de le confirmer : la faim a augmenté en Colombie. L’inflation est à la hausse et inquiète les ménages et opérateurs économiques. L’insécurité est aussi un sujet, les violences dans le monde rural et l’insécurité urbaine qui a progressé et qui fait les gros titres des médias locaux. Une chose toutefois : alors que la Colombie a reçu deux millions de migrants vénézuéliens en moins de six ans, le thème de la migration n’est pas instrumentalisé politiquement.

Les sujets de société pèsent, eux. L'avortement était encore un délit il y a 15 jours sauf dans les cas de viols, de la malformation du fœtus ou de danger pour la santé de la mère. Il vient d’être dépénalisé par la Cour Constitutionnelle jusqu’à la 24ᵉ semaine de grossesse. Une décision qui divise évidemment. La question de la légalisation de la drogue est aussi présente. La Colombie est un grand producteur de marijuana et de cocaïne. Beaucoup à gauche et au centre, mais aussi à droite pensent que l’heure de repenser la politique des drogues. C'est aussi un des enjeux du scrutin de dimanche.

► Six ans après la signature des accords de paix avec la guérilla des Farc, pour Rodrigo Londoño, ancien dirigeant des Farc désormais à la tête du parti politique Comunes, ces élections pourraient marquer un tournant à gauche en Colombie même si la crainte des violences est encore bien présente. Il est au micro de Véronique Gaymard.

