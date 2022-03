À la Une: au Guatemala, le président rejette la loi durcissant la répression de l’avortement

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Publicité Lire la suite

Hier, les manifestations avaient continué devant le Parlement, rapporte El Periódico, contre la loi votée ce mardi. Cette loi représente « une "grave menace" contre les femmes, les filles et les LGBTQI+ », estime dans le journal la directrice d’Amnesty International pour les Amériques. Le texte, rappelle Prensa Libre, « augmente les peines de prison en cas d’avortement et cherche à combattre les "groupes minoritaires incompatibles avec la morale chrétienne" ». Une loi « misogyne et homophobe », estime le journal dans son éditorial.

Hier encore, le président Alejandro Giamattei insistait sur le fait « qu’il n’y a pas de droit à l’avortement », rapporte Prensa Libre. Mais quelques heures après, il affirmait à la télévision, dans un message enregistré, qu’il avait demandé que la fameuse loi soit « mise de côté », expliquant que l’exécutif « ne pouvait pas être d’accord avec elle », car elle « viole la Constitution » et « des conventions internationales dont le Guatemala est signataire ». La présidente du Congrès, rapporte Prensa Libre, a indiqué que la loi allait être de nouveau étudiée, pour vérifier si elle est effectivement inconstitutionnelle.

Au Mexique, le gouvernement traite les députés du Parlement européen de « moutons »

Un ton « inhabituel » pour Reforma, « peu diplomatique », estime El Universal, « on pourrait croire que la page internet du gouvernement de la République a été piraté », s’exclame Crónica, qui parle d'un texte « mal rédigé et saturé de langage familier ». Alors pourquoi le gouvernement mexicain traite-t-il les députés européens de « moutons » ? Crónica rappelle que « les députés européens ont voté une résolution dénonçant la passivité du gouvernement mexicain devant l’assassinat de journalistes au Mexique », sept depuis le début de l’année. Et c’est cette résolution qui a provoqué la colère du gouvernement mexicain, qui dans un communiqué accuse les parlementaires européens de « suivre comme des moutons une stratégie réactionnaire et putschiste du groupe corrompu » qui « s’oppose » au gouvernement.

Un communiqué reproduit dans son intégralité dans El Universal, qui a choisi cet extrait pour son titre : « N’oubliez pas que nous ne sommes la colonie de personne ». Excelsior s’intéresse aussi à cette allusion au conflit en Ukraine : « Nous n’envoyons des armes à aucun pays, contrairement à vous qui êtes en train de le faire en ce moment ». Fureur donc du gouvernement mexicain. Pourtant, explique Crónica, avant d’être voté, le texte du Parlement européen était plus sévère. Des critiques qui ont donc disparu, mais visiblement cela n'a pas suffi, conclut le journal.

En Argentine, le Parlement vote l’accord conclu avec le FMI

Il s’agit, rappelle La Nacion, « d’autoriser le pouvoir exécutif à refinancer la dette de 44,5 milliards de dollars contractée en 2018 avec le Fonds monétaire international » pendant que le président Mauricio Macri était au pouvoir. Le texte a été approuvé « à une large majorité », écrit Clarín : 204 voix pour, 37 contre et 11 abstentions, après un débat de quand même 13 heures... « À feu doux », ironise Página 12, avec la photo d’une casserole. Une casserole rouge, peut-être parce que, comme le précise le journal, la gauche et les libertaires se sont prononcés contre l’accord.

Le vote a été rendu possible, note La Nacion, car « la majorité et l’opposition ont mis de côté pour la première fois leurs différents ». La raison, selon Página 12 : pour s’attirer les bonnes grâces de l’opposition, le gouvernement a rédigé « un texte bref et appauvri (...) qui donne à l’exécutif une autorisation d’ensemble et supprime tous les détails convenus avec le FMI ». Bref, pour le journal, ce vote est « un moindre mal avant un éventuel rejet du projet ». Le texte doit maintenant passer devant le Sénat, rappelle La Voz, qui estime qu’« au-delà de l’accord avec le Fonds monétaire international sur la dette extérieure, il faut atteindre un consensus pour mettre en place des politiques communes de croissance pour le pays ».

Manifestations devant l’ambassade de Panama à La Havane

« Plus d’une centaine de Cubains, dont certains désespérés et en pleurs, étaient toujours postés ce jeudi devant le consulat de Panama pour trouver une solution leur permettant de voyager vers le pays latino-américain », écrit El Nuevo Herald, qui note la présence d’un cordon de policiers pour « un type de manifestation peu commun sur l’île ». Explication de 14 y medio : « Depuis novembre, le Nicaragua est devenu la principale destination pour ceux qui veulent émigrer, car il ne demande pas de visa aux Cubains ». Des Cubains qui pour s’y rendre passent par le Panama, qui exige maintenant des visas de transit pour les Cubains. « C’est le second pays de la région à le faire après le Costa Rica », note El Nuevo Herald. La nouvelle « a eu l’effet d’un seau d’eau froide » pour ceux qui voulaient partir, explique 14 y medio, d'où cette manifestation.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne