États-Unis: sommet entre Joe Biden et Ivan Duque pour resserrer les liens avec la Colombie

Joe Biden a reçu son homologue colombien, Ivan Duque, à la Maison Blanche ce jeudi 10 mars. Entourés de ministres et de représentants de haut niveau, les deux hommes se sont appliqués à rapprocher davantage leurs pays.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Un nouveau partenariat bicentenaire pour célébrer le 200e anniversaire des relations américano-colombiennes, c’est ce qui a été conclu entre Joe Biden et Ivan Duque qui ont fait assaut d’amabilités.

Pour sceller ce nouveau pacte, les États-Unis ont décidé de faire de la Colombie un allié majeur hors de l’Otan. Une quinzaine de pays sont dans ce cas. Ils ne bénéficient pas de la protection automatique de l’Alliance atlantique, mais ont accès à certains privilèges en matière de défense et d’économie.

La question des réfugiés vénézuéliens

Les deux hommes ont également évoqué le dossier de l’immigration et notamment la gestion par la Colombie des presque 2 millions de réfugiés venus du Venezuela, qui vont avoir désormais la possibilité de travailler sur place en Colombie. L’objectif est de les dissuader de faire le voyage vers le nord et de tenter de passer aux États-Unis, où le débat sur l’immigration et le contrôle des frontières coûte cher aux Démocrates.

En revanche, les deux hommes n’ont pas évoqué publiquement le dossier qui ternit les relations entre les deux pays ces derniers jours, à savoir le rapprochement d’abord discret, mais qui s’est ébruité entre les États-Unis et le Venezuela, voisin honni de la Colombie, pour faire libérer des prisonniers américains et tenter de trouver des alternatives au pétrole russe.

