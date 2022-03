Chili: l’investiture de Gabriel Boric, un nouveau président porteur d’espoir

Le candidat de la gauche Gabriel Boric a été élu président du Chili, le 19 décembre 2021. AFP - MARTIN BERNETTI

Texte par : Stefanie Schüler Suivre 4 mn

Le Chili s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire: à seulement 36 ans, Gabriel Boric devient ce vendredi le plus jeune président que le pays n'ait jamais eu. Son arrivée au pouvoir suscite un immense espoir au Chili et de l’enthousiasme chez les voisins latino-américains. Quelles seront les priorités politiques de ce représentant de la gauche et quels défis l'attendent ?