En Argentine, les députés approuvent l’accord avec le FMI sur le refinancement de la dette

L’accord signé avec le Fonds monétaire international vise à rééchelonner la dette de 44 milliards de dollars héritée du gouvernement du président de centre droit Mauricio Macri. C’est une victoire pour l’actuel chef de l’État, le péroniste Alberto Fernández, qui devra être confirmée au Sénat pour que le pays puisse faire face aux échéances à venir, la première dès le 22 mars.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet

204 voix pour, 37 contre et 15 abstentions : c’est un résultat sans appel, obtenu grâce à une concession du gouvernement à l’opposition de centre droit, qui ne voulait pas apparaître comme coresponsable d’un accord qu’elle n’avait pas négocié.

C’est pourquoi le texte de l’accord avec le FMI n’a finalement pas été annexé au projet de loi autorisant ce nouvel endettement. Et les réfractaires membres de la coalition gouvernementale péroniste ont ainsi été isolés. Seulement 28 Kirchnéristes durs, qui rejettent l’accord pour des raisons idéologiques sans proposer une solution alternative pour que l’Argentine puisse faire face à ses échéances avec le FMI, ont voté contre, joignant leurs voix à celle de l’extrême gauche et de la droite extrême.

Le nouvel accord, dit de Facilités étendues, permettra à l’Argentine de respecter ses engagements en 2022 et 2023, grâce à un nouveau prêt qui devrait être remboursé entre 2026 et 2034. Reste à le faire valider par le Sénat, présidé et dominé par la vice-présidente Cristina Kirchner. L’ex-présidente est hostile au FMI, mais on pense que, compte tenu du vote des députés, elle ne bloquera pas l’accord.

► À écouter aussi : Argentine: la consultation populaire continue contre le paiement de la dette au FMI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne