Canada : le Québec lève l'obligation de passeport vaccinal

Face à la baisse des cas de Covid-19 au Québec, le gouvernement de la province francophone lève dès ce samedi l’obligation de passeport vaccinal dans les bars et les restaurants, après l’avoir fait pour les grandes surfaces.

Avec notre correspondante au Québec, Pascale Guéricolas

C’est le début des repas du midi dans cette crêperie du centre de Québec. Le serveur Guillaume se sent soulagé. Dès aujourd’hui, il ne perdra plus de temps à vérifier les passeports vaccinaux de ses clients et leur pièce d’identité.

« On perd à peu près par serveur facilement un bon trente, trente-cinq minutes, juste à scanner des codes QR, alors que l'on pourrait faire d'autres choses », explique-t-il.

Le serveur de ce restaurant de quartier appréhende cependant les éventuelles disputes à venir entre les non-vaccinés et les vaccinés dans les jours à venir. Dans un autre restaurant de Québec, 4 clients discutent du fameux passeport vaccinal. « C’est plus sécuritaire. Je sais à côté de moi qui est vacciné ou qui ne l’est pas. » affirme ce retraité qui se sentait protégé par cette exigence. « Mais s’ils l’enlèvent, c’est que c’est sécure. »

Parmi les autres mesures annoncées, les cas-contact n’auront plus à s’isoler pendant 5 jours et les députés pourront se réunir à nouveau tous ensemble à l’Assemblée nationale.

Les convives tombent d’accord sur le fait que le gouvernement du Québec a bien pesé le pour et le contre avant d’enlever l’obligation du passeport. Chaque semaine les hospitalisations liées au Covid-19 baissent et plusieurs centres de dépistage ont fermé faute de patients.

