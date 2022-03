Chili: premier discours présidentiel pour Gabriel Boric depuis le Palais de la Moneda

Au Chili, une page d'histoire se tourne et le nouveau président de gauche, Gabriel Boric, entre officiellement au palais de la Moneda. Lors d’une cérémonie très protocolaire, vendredi 11 mars, au Congrès, à Valparaiso, le président sortant de droite, Sebastian Pinera, a passé la main au désormais plus jeune président de l’histoire du pays. Gabriel Boric s’est ensuite rendu à Santiago où il a prononcé un discours depuis le balcon du palais de la Moneda devant une foule immense venue l’applaudir.

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Sur la place de la Constitution, des milliers de Chiliens ont écouté le discours de Gabriel Boric. « Ce soir, pour la première fois, je m’adresse à vous en tant que président de la République », a commencé par dire le nouveau président chilien.

Pour Sulema, venue voir le nouveau président, il y a de l'espoir avec ce nouveau gouvernement qui entre en fonction: « Ça signifie beaucoup pour moi d’être là aujourd’hui. Il y a énormément d’espoir avec l’arrivée de cette nouvelle génération. »

Obtenir la majorité au Parlement

« On attend un changement de génération politique, ça fait des années, des années et des années que l'on attend. Maintenant, c'est l’occasion, il faut être là », estime Juan-Luis. Ce retraité vit en France depuis 40 ans, mais il a voyagé exprès pour l’investiture de Gabriel Boric, qu’il admire beaucoup: « C’est quelqu’un de très spontané, de très intelligent et surtout il lit beaucoup, c’est rare aujourd’hui. »

Mais Juan-Luis n’est pas dupe, il sait que les quatre prochaines années ne seront pas simples pour le nouveau président: « Le défi le plus important, c’est vraiment d’avoir une majorité qui l’appuie pour ses décisions politiques. C’est ça le grand problème, avoir la majorité dans le Parlement. »

La promesse de grandes réformes sociales

Même les jeunes, comme Maria-Eugenia, ne sont pas naïfs: « Son programme va demander beaucoup d’argent et ça va être difficile de trouver un équilibre. »

Gabriel Boric a promis de grandes réformes sociales. Il est attendu sur de nombreux dossiers comme celui des retraites ou encore son importante réforme fiscale.

