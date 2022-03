Législatives en Colombie: la gauche favorite, malgré «l'achat des votes»

Trente-neuf millions de Colombiens sont appelés aux urnes ce dimanche 13 mars pour élire les deux chambres du Congrès et participer, s’ils le souhaitent, à une des primaires qui se tiendront à l’occasion du scrutin législatif. Trois coalitions – une de droite, une du centre et une de gauche – choisiront ainsi leur candidat pour succéder au président Ivan Duque, qui ne peut se représenter.

Six ans après la signature de l’accord de paix historique avec les FARC, la Colombie n’est toujours pas pacifiée. Mais, pour la première fois depuis 40 ans, le conflit armé ne domine plus de débat politique, rapporte notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf.

Les candidats au Congrès et aux primaires parlent corruption, économie, insécurité, ou encore avortement et politique de lutte contre la drogue. À gauche, Gustavo Petro parle inégalités sociales et environnement. Il propose que la Colombie cesse d’exploiter son pétrole et son charbon.

Depuis des mois, Gustavo Petro, qui arrive en tête de tous les sondages, est le seul pré-candidat sûr de gagner sa primaire. Dans ce pays qui a toujours été gouverné à droite, il pourrait même remporter la présidentielle.

Une certitude : ni Gustavo Petro, ni aucune des coalitions en lice n’aura de majorité au Congrès, tant la politique locale est dominée par les élites et les partis traditionnels. À quelques heures du scrutin, les doutes étaient encore perceptibles. Beaucoup de Colombiens ne savaient pas pour qui voter. La corruption et l'achat des votes préoccupent. « Dans tous les bureaux de vote, il y a de la corruption. Comme le relevé est fait manuellement, il y a des changements de chiffres. Tout ça se fait beaucoup et est couvert par la politique et par l'achat des votes », explique Sébastian Lujan, un étudiant de 20 ans.

Hors des grandes villes, la pratique dite de « l’achat des votes » est très répandue. Pour 50 000 pesos, soit environ une douzaine d’euros, les gens qui sont dans le besoin promettent de voter pour un candidat déterminé, indique notre correspondante à Medellin, Najet Benrabaa. « La corruption ne devrait pas faire partie politique. La vraie politique, ce n'est pas ça. Mais malheureusement, c'est incrusté dans le système politique et on doit lutter contre en allant voter », déplore Alma Lopez.

Traditionnellement, dans ce type d'élection, la participation se situe autour de 50%. Mais le vote des jeunes, qui soutiennent massivement la gauche, pourrait pousser au changement. Le premier tour de l’élection présidentielle se tiendra le 29 mai prochain et le deuxième en juin.

