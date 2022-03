À la Une: les résultats des législatives et des primaires en Colombie

Publicité Lire la suite

C’est l'opposant de gauche Gustavo Petro qui sort grand vainqueur des élections législatives de ce dimanche face à la droite au pouvoir : sa coalition du Pacte historique a remporté 17 sièges au sénat, 25 à la Chambre basse. Le même jour, il a remporté triomphalement l’investiture de son camp pour la présidentielle. El Heraldo parle de « triomphe » de Gustavo Petro, avec près de quatre millions et demi de votes remportés lors de la primaire de son camp à la présidentielle. Analyse d’El Espectador : « de tous les candidats qui feront la course à la présidentielle, Gustavo Petro est celui que les gens ordinaires reconnaissent comme leur chef. Il vient d’en bas, et a défendu les causes des pauvres ». Et le journal d’ajouter : « ce qui le favorise aussi, c’est que les gens en ont assez de la manière dont est traditionnellement dirigé le pays, une époque qui se referme sur le régime frivole et destructeur de paix d’Ivan Duque ». El Espectador reprend d’ailleurs les mots de Gustavo Petro : « la Colombie ne veut pas qu’apparaisse un Duque 2, mais du changement, de la transformation ».

Gustavo Petro donc est l’homme du jour. Pour autant, El Heraldo note l’excellent score de Francia Marquez lors de cette même primaire à gauche, un succès « significatif non seulement parce qu’elle est une femme d’ascendance africaine, mais aussi une militante des questions climatiques et des droits de la femme ». El Espectador enfonce le clou : « c’est aussi un message clair envoyé à ses compagnons de coalition qui l’ont beaucoup attaqué publiquement ».

Le cas Federico Gutierrez

Gustavo Petro a remporté avec le plus de voix l’investiture de son parti à la présidentielle. Mais pour Semana, c’est le candidat de droite Federico Gutierrez qui obtient la plus belle victoire des trois primaires organisées ce dimanche (gauche, droite et centre-droit). Explication du journal : « Fico (le surnom de Federico Gutierrez) et sa coalition Equipe pour Colombie sont des acteurs récents » de la vie politique colombienne, « alors que Petro a été candidat à la présidentielle il y a douze ans, sans oublier qu’il a été maire de Bogota ». Et le journal estime que le candidat « pourrait récupérer beaucoup de soutiens de la part des secteurs conservateurs pour le premier et le second tour » de la présidentielle. C’est d’ailleurs un des titres d’El Tiempo : « Petro, Gutierrez et Fajardo à la chasse aux appuis pour le premier tour ». Sergio Fajardo, qui a remporté hier la primaire de la coalition de centre-droit, qui a été estime Semana la grande perdante de la journée électorale de dimanche, avec une participation bien moins importante que prévu.

« La campagne commence donc maintenant », titre El Heraldo. La grande question, estime le journal, c’est de savoir ce que vont faire les deux coalitions de la droite et du centre-droit : « pour arriver dans le siège présidentiel, ils pourraient choisir de se combattre – avec deux objectifs difficiles : éliminer l’autre pour que l’un des deux arrive au second tour, et en même temps attaquer Petro ; avec le risque que, en se concentrant sur la première tâche, ils laissent le champ libre à Petro ».

En Haïti, « urgence totale » à l’université d’État d’Haïti

Aybopost se penche sur l’état de l’hôpital de l’université d’État d’Haïti, en grève depuis le 21 février 2022. Aujourd’hui « il n’y a plus personne aux urgences », explique le journal, « car les médecins ont renvoyé les malades qui y étaient. Mais pour d’autres patients, se déplacer est impossible. Ils restent dans les locaux de l’hôpital, sans assistance, sinon celle de quelques missionnaires chrétiens qui passent parfois pour s’occuper d’eux ».

Alors pourquoi cette grève ? Revendications salariales du personnel, mais surtout protestation contre les difficultés qu’il rencontre au jour le jour, avec un hôpital « en manque de tout ». Le tableau peint par Aybopost est effrayant : « saleté, odeurs nauséabondes, matériel inexistant, absence d’électricité ». « Pourtant, depuis 2010 », rappelle le journal, « un nouveau bâtiment est en train d’être construit pour héberger l’hôpital. Douze ans après, les patients de l’hôpital ne sont toujours pas traités avec dignité ». À noter que jeudi le Nouvelliste indiquait que l’Association médicale haïtienne invitait tous les médecins du pays à entrer en grève à partir de ce lundi pour protester contre l’insécurité.

Les suites de l’enquête sur la mort de Jovenel Moïse

Aybopost se fait aussi l’écho d’une lettre envoyée aux autorités haïtiennes par le juge Merlan Belabre, le nouveau juge d’instruction chargé d’enquêté sur l’assassinat du président Jovenel Moïse. Dans un courrier daté de ce samedi, il « constate que le pouvoir exécutif, le conseil supérieur du pouvoir judiciaire l’ont livré avec sa famille aux assassins et kidnappeurs ». Le magistrat, joint par le journal, explique que le dossier lui a été confié mais qu’aucune disposition n’a été prise pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Le juge Merlan Belabre estime que « l’État haïtien est responsable de ce qui peut bien lui arriver à lui, à sa famille ou à ses collaborateurs ».

Aux États-Unis, mort de l'acteur William Hurt

William Hurt avait 71 ans. « Il a été le premier rôle de certains des films les plus populaires des années 80 » aux États-Unis, rappelle le New York Times, comme The Big Chill (Les copains d'abord en français) et Broadcast News, et il avait gagné l’oscar du meilleur acteur en 1985 pour son rôle dans le film américano-brésilien Le baiser de la femme araignée, adapté du livre de l’argentin Manuel Puig. La carrière de William Hurt « couvre cinq décennies avec plus de cent rôles », écrit le Washington Post, allant du « thriller érotique à la comédie en passant par les films de super héros Marvel ». Pour autant, rappelle le New York Times, c’est le théâtre qui l’intéressait le plus, « une langue que je parle mieux que l’anglais », disait-il dans une interview accordée à The Time en 1990 : « c’est un art aussi fascinant à étudier que n’importe quelle science… »

