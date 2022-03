À la Une: le centre-droit colombien tente de faire barrage à une possible victoire de la gauche à la présidentielle

Publicité Lire la suite

Après la victoire éclatante du candidat de la gauche, Gustavo Petro, lors des primaires de dimanche dernier, le candidat de la coalition de centre-droit, Federico Gutierrez a appelé ce lundi les autres aspirants à le rejoindre pour faire bloc contre le favori des sondages. Federico Gutierrez, cité ce matin par El Colombiano, dit vouloir défendre la démocratie et la liberté en Colombie. Le programme politique de Gustavo Petro est, selon lui, un projet populiste et autoritaire qu’il faut empêcher à tout prix. « Nous nous battrons pour que la Colombie ne reproduise pas les projets ratés dont souffrent aujourd’hui bon nombre de nos voisins. Nous lutterons contre ces modèles imposés qui visent à perpétuer la pauvreté. Ceux qui rêvent avec nous d’avoir un pays plus sûr, avec plus d’emplois, plus d’éducation, plus d’opportunités, sont absolument les bienvenus dans notre projet », a déclaré Federico Gutierrez.

Et c’est justement le candidat de la droite au pouvoir, Oscar Zuluaga, qui a annoncé lundi son ralliement à la candidature de Federico Gutierrez. « En quatre ans seulement, le parti Centre démocratique est passé du statut de protagoniste de la politique colombienne - avec Ivan Duque en tant que président et une majorité au Congrès - à celui de figurant », constate de son côtéEl Espectador. « Et aucune stratégie n’est en vue pour freiner ce déclin ».

Le fils d’un paramilitaire élu au Parlement colombien sur l’un des sièges réservés aux victimes du conflit armé

Lors des élections législatives qui se sont également tenues dimanche dernier, l’élection de Jorge Tovar fait couler beaucoup d’encre aujourd’hui. Il a obtenu l’un des 16 sièges qui sont réservés au Parlement pour les victimes du conflit armé. Seulement voilà, « Jorge Tovar est le fils d’un ancien chef paramilitaire, alias Jorge 40, accusé de massacres et de déplacements forcés de la population », rappelle Semana. « Jorge Tovar a fait campagne dans l’ancienne zone d’influence de son père », souligne El Tiempo. « C’est grâce à la corruption qu’il a remporté le siège au Parlement », accuse le Mouvement national des victimes de crimes d’État dans les colonnes du journal. Jorge Tovar, quant à lui, affirme vouloir s’engager pour la paix en Colombie.

Chili : le nouveau président Gabriel Boric plaide pour un effort régional concernant la crise migratoire vénézuélienne

Au Chili le tout nouveau président de gauche « souhaite une solution régionale à la crise migratoire vénézuélienne », peut-on lire aujourd’hui dans El Pais. Lors d’une conférence de presse, lundi, à Santiago, Gabriel Boric « a proposé un système de quotas migratoires inspiré du modèle appliqué par l’Union européenne pour accueillir les réfugiés syriens ». Six millions de Vénézuéliens ont fui la grave crise économique et politique dans leur pays, a rappelé le chef de l’État chilien.« Ce fardeau ne peut pas peser sur un seul pays ou un groupe de pays. Nous devons au contraire montrer notre solidarité latino-américaine, et tous les pays de la région, le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et la Bolivie aussi, ont un rôle à jouer. D’ailleurs, je ne suis pas du genre à imposer à un autre pays ce qu’il doit faire, mais nous devons en discuter de manière multilatérale ».

Pérou : le Parlement engage une nouvelle procédure de destitution contre le président Pedro Castillo

Au Pérou, l’opposition majoritaire au Parlement a engagé lundi une nouvelle procédure de destitution contre le président de gauche, Pedro Castillo. « C’est la deuxième en seulement sept mois », rappelle Expreso. L’opposition reproche au président une affaire de corruption présumée et l’accuse de « trahison » parce que Pedro Castillo s’est dit ouvert à l’idée d’un référendum pour savoir si oui ou non il faut accorder à la Bolivie voisine un accès à l’océan Pacifique.

L’opposition demande la destitution du chef de l’État pour « incapacité morale », un motif déjà évoqué lors de la dernière tentative en ce sens et qui avait échoué.

Pedro Castillo se rendra ce mardi au parlement unicaméral pour répondre aux accusations dont il fait l’objet à travers un message aux élus, annonce le site Peru 21 sans pouvoir donner des détails sur la ligne de défense que compte adopter le président. Le quotidien El Comercio estime en tout cas que « les soupçons qui pèsent sur Pedro Castillo sont lourds et méritent des éclaircissements : ainsi, l’opposition lui reproche d’avoir essayé d’influencer les promotions dans les rangs de l’armée ou d’avoir attribué la construction d’un pont en dehors de tout cadre légal, sans parler de la nomination sur des postes de ministres, des personnalités accusées de corruption ou violences domestiques. Ces accusations sont si sérieuses que ceux qui tiennent actuellement les rênes du pays ne peuvent plus les ignorer », poursuit l’éditorialiste, avant de conclure : « Pedro Castillo doit répondre point par point et de façon convaincante… s’il en a encore la capacité ».

