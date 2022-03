Festival South by Southwest: les Pussy Riot dénoncent la guerre en Ukraine

Nadejda Tolokonnikova, du groupe Pussy Riot, lors de la marche des femmes et du rassemblement pour la justice contre l'avortement à Austin, Texas, le 2 octobre 2021. AFP - SERGIO FLORES

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au 35e festival South by Southwest (SXSW), un festival d’innovation, de cinéma et de musique, on parle aussi de la guerre en Ukraine.