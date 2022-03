À l’heure de la cyberguerre, comment allier nouvelles technologies et sécurité?

Le festival texan South by Southwest, à Austin, pensait pouvoir célébrer sa reprise après deux ans de pauses dû à la pandémie de Covid-19, mais la guerre est dans toutes les têtes. Et dans un festival dédié à l’innovation et aux nouvelles technologies, la cyberguerre y trouve une place centrale.

De notre envoyé spécial à Austin,

La journaliste Nicole Perlroth est une spécialiste reconnue de la cybersécurité, au point d’avoir quitté récemment le prestigieux quotidien New York Times pour rejoindre une agence gouvernementale américaine travaillant sur le domaine. Elle est allée longtemps en Ukraine, en 2019, pour analyser ce qu’il s’y passait. Dans son livre This is How, They tell Me, the World Ends (C’est comme ça, m’ont-ils dit, que le monde s’éteint, en français), elle raconte comment ce pays est devenu une arrière-cour et un terrain de test pour la cyberguerre russe.

« Par deux fois avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie a éteint le courant dans tout le pays. Elle a aussi hacké les résultats des élections, pour faire gagner un candidat néo-nazi. Mais les autorités ukrainiennes l’ont vu à temps et ont pu réagir », raconte Nicole Perlroth.

Elle rapporte également une autre attaque qui a effacé les données chiffrées du gouvernement, bloquant tous les chèques de pensions, tout service postal, et même les données de contrôle du taux de radiation de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Depuis lors, les Ukrainiens préviennent que cette cyberguerre peut bientôt se répandre. Mais les conséquences seraient pires, car l’Europe, comme les États-Unis, a beaucoup plus de systèmes automatisés et gérés par ordinateurs que l’Ukraine.

La guerre en Ukraine, un réveil pour la cybersécurité et la cyberguerre

Mais l’invasion ukrainienne a fait l’effet d’un accélérateur. Alors que la coopération entre secteur publique et secteur privé dans la cybersécurité aux États-Unis a été poussée sans succès pendant des années, les entreprises ont compris depuis quelques semaines que ce partenariat était crucial.

« Sur la plateforme Slack, désormais énormément d'information est partagé en temps réel, continueNicole Perlroth. Lorsque des hackers russes ont lancé une attaque pour submerger les banques ukrainiennes (un Denial of service ou DOS, soit un déni de système, en français - NDLR), la réaction privé-publique a été presque immédiate. »

Pour autant, il n’y a pas encore d’offensive réelle sur le terrain numérique : la cyber guerre reste une arme de dissuasion. En 2019, la journaliste a publié un article qui prouve que les autorités américaines ont effectué des cyberattaques contre réseau électrique russe. « Juste avant la publication, j’ai contacté les autorités américaines pour les prévenir de cet article. Et leur réponse a été "Mais oui, allez-y !". Ce qui était étonnant, mais en fait, cet aveu leur servait à faire passer un message au président Russe : les États-Unis ont les capacités logistiques d’une guerre numérique. »

L’Europe montre également son intérêt

L’Europe souhaite aussi montrer qu’elle n’est pas restée au bord de la route. Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne et commissaire à la concurrence a fait le déplacement au South by Southwest. Un geste fort, car c’est elle qui donne les directives pour ce qui est devenue une priorité politique de la commission : faire que l’Europe soit prête pour l‘ère numérique.

« Nous avons mis en place une unité conjointe de contre-attaque informatique pour que les membres de l’Union puissent pour réagir ensemble en cas d’agression. On est aussi en train revoir la directive NIS, pour qu’il y ait plus de surveillance en termes de cybersécurité. Pour l’instant il n’y a pas eu d’attaque majeure dans l’Union depuis le début de l’invasion, mais avant la guerre en Ukraine, des systèmes de santé ont été ciblés, en Belgique par exemple », a-t-elle expliqué.

Selon Margrethe Vestager, la guerre en Ukraine a fait l’effet d’un coup de fouet et donné un énorme élan aux investissements dans le numérique : « Je trouve encourageant que les membres de l’Union aient décidé de prioriser, et de continuer à financer, l’intelligence artificielle et les ordinateurs Quantum lors de la déclaration de Versailles, la semaine dernière (le vendredi 11 mars). Cela va permettre de continuer d’accélérer la construction de notre défense dans cette période critique. »

À qui « autorisez-vous l’entrée au capital de votre entreprise » de cybersécurité ?

Et du coté des entreprises ? Selon Rupert Schlegelmilch, directeur général adjoint du commerce chargé des Amériques à la Commission Européenne, l’essentiel se joue actuellement autour de la question des investissements financiers :

« Qui est-ce que vous autorisez à entrer au capital de votre entreprise et à qui vous l’interdisez ? En Europe, on a surtout un contrôle des exportations. Mais maintenant, on parle aussi des logiciels, des technologies et des télécoms. Est-ce qu’on peut exporter ce type de matériel ? Et l’Europe dit "non, pas vers la Russie". »

Une position plus floue du côté américain, comme l’explique Giovanna Cinelli, qui dirige la branche commerce international et de la sécurité nationale au sein du cabinet Morgan Lewis :

« Il existe bien un contrôle des exportations, mais cela ne s’applique que si Washington invoque la sécurité nationale. Or, depuis plusieurs années, la question de ce qui est du ressort de la sécurité nationale est devenue très élastique. Alors, nos clients se demandent "que se passe-t-il si je ne participe à aucun embargo, ni restriction, ni départ de mes employés de Russie ? Si je ne prends pas d’actions, quelles sont les conséquences ?" Pour l’instant rien, nous n’avons aucune directive gouvernementale. »

