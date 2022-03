À la Une: le président Pedro Castillo se défend devant le Parlement péruvien

Publicité Lire la suite

Le Parlement péruvien, contrôlé par l’opposition de droite, avait ce lundi approuvé une motion pour entamer une procédure de destitution du président Pedro Castillo, la seconde depuis son arrivée au pouvoir, il y a sept mois. Diario Correo note que le président « s’est rendu hier à pied au Parlement, accompagné de son gouvernement ». Toute la presse – Diario Correo mais aussi Peru21 ou encore El Comercio – reprend en titre la même citation extraite du discours présidentiel : « Reconnaître des erreurs de la part de mon gouvernement ne signifie pas que j’accepte de supposés délits ». Rappelons que l’opposition soupçonne l’entourage présidentiel de corruption.

« Faire baisser la température »

Dans La Republica, le député d’opposition Jorge Montoya estime que le président s’est invité au Parlement pour tenter de « faire baisser la température » en ce qui concerne cette nouvelle tentative de destitution. Déjà, le député Jorge Montoya estime que venir devant le Parlement a été « la pire des décisions » : le président aurait dû intervenir « à la fin, après que le processus de destitution soit arrivé à son terme », après donc le débat parlementaire du 28 mars. Pour ce qui est du discours, El Comercio dans son éditorial parle d’un « sermon » dans lequel le président « s’est noyé pendant une 1h15 », et qui selon le journal ne répondait à aucune des questions qui se posent. Bref, une intervention « pour rien » : même pas l’annonce d’« élections générales anticipées », alors que selon le journal, le sujet montait ces derniers jours. Dans Diario Correo le chef du gouvernement Anibal Torres vole au secours du président : « il n’a pas demandé d’élections anticipées parce qu’il a misé “sur la concertation” » entre l’exécutif et le législatif. Le président a d’ailleurs annoncé, note le journal, « qu’il enverrait un ensemble de réformes au Parlement pour dépasser la crise actuelle, qu’il a qualifiée de “structurelle” ».

Au Guatemala, le Parlement enterre la loi controversée sur l’avortement

Prensa Libre l’appelle « La loi de la haine » : elle « augmentait les peines pour les cas d’avortements et interdisait le mariage homosexuel », rappelle le journal. Cette loi qui a provoqué « une vague de critiques » des secteurs sociaux, de l’opposition, des organisations féministes… Tout cela a, selon le journal, « amené le président Alejandro Giammattei à menacer de mettre son veto » si la loi n’était pas enterrée. Ce que les députés ont donc fait ce mardi, et ce sont, note La Hora, les mêmes députés qui la semaine dernière avaient approuvé le texte. Mais remarque le journal, la majorité n’a pas archivé la loi en reprenant les objections présentées par l’opposition qui voit dans ce texte de violations de la liberté d’expression et de conscience, inconstitutionnalité… Non, elle l’a fait, selon le décret adopté, pour « maintenir la paix sociale ». Ce qui a provoqué la fureur de l’opposition.

L’interruption volontaire de grossesse au Chili

Au Chili, l’Assemblée constituante, qui travaille sur un nouveau projet de Constitution pour remplacer celle héritée d’Augusto Pinochet, approuve une disposition autorisant l’interruption volontaire de grossesse : 108 voix pour, 39 contre et six abstentions, c’est à lire dans Emol. Le texte doit appuyer « la future législation sur l’avortement libre » en discussion au Parlement. L’avortement n’est aujourd’hui autorisé au Chili qu’en cas de danger pour la vie de la mère, de l’enfant, ou en cas de viol. Dans le texte adopté hier « l’État garantit l’exercice des droits sexuels et de reproduction “sans discrimination », « l’accès à l’information, l’éducation et à la santé », et « assure à toutes les femmes et à tous ceux qui peuvent porte un enfant les conditions leur permettant une grossesse ou une interruption volontaire de grossesse ».

En Haïti, blocages de rues à Port-au-Prince

Les protestataires, rapporte Alterpresse, ont exigé ce mardi « la libération de toutes les personnes victimes de kidnapping ». Des chauffeurs vont eux entamer une grève ce jeudi, rapporte Rezonodwès, et promettent de suspendre le trafic automobile reliant la capitale au Grand sud, pour protester contre « l’inaction des autorités policières ». Dans son éditorial, Le National dénonce un « immobilisme mortel » des autorités, mais note des « visites régulières de diplomates américains qui semblent témoigner d’un certain intérêt pour la question haïtienne ». De fait Le Nouvelliste rappelle que mardi le président américain « a paraphé le budget des États-Unis. Un chapitre concerne Haïti. Il est clairement dit que le pays est sous surveillance », souligne le journal : « Pour recevoir des fonds américains, Haïti devra rencontrer des exigences en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des droits humains ».

